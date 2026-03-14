Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миннесота» подписала контракт с квотербеком Кайлером Мюрреем

«Миннесота Вайкингс» подписали однолетний контракт с квотербеком Кайлером Мюрреем на минимальную зарплату.

Источник: AP 2024

Мюррей стал свободным агентом после того, как «Аризона Кардиналс» официально отчислили игрока. В контракте с «Миннесотой» также предусмотрен пункт, запрещающий применить к квотербеку франчайз-тег.

Минимальная зарплата стала возможной из-за того, что «Аризона» продолжает выплачивать Мюррею $36,8 млн в рамках контракта, подписанного в 2022 году.

«Я просто благодарен за возможность. С нетерпением жду момента, когда смогу присоединиться к команде и побороться за место в составе», — сказал Мюррей на онлайн-пресс-конференции.

28-летний квотербек был выбран под первым номером драфта-2019. В прошлом сезоне он сыграл 5 матчей, реализовав 68,3% передач на 962 ярда, 6 тачдаунов и 3 перехвата.