В НФЛ открылся рынок свободных агентов. Разбираем самые важные подписания

Важное уточнение — мы не учитываем многочисленные обмены, совершенные примерно в эти же сроки. Только подписания отчисленных игроков или тех, у кого закончился контракт. Поехали.
Удачные
1. CB Рик Вулен — в «Филадельфию»
Хауи Розман как обычно всех переиграл и уничтожил. К тому моменту, как «Иглс» решили все-таки усилить корпус ди-беков, Вулен являлся очевидно лучшим вариантом среди корнеров. Естественно, он подписался в «Филли». Теперь прозевавшим конкурентам придется продираться через линию секондари в лице Куиньона Митчелла, Купера Дежина и Вулена. Удачи! Отдельно отметим ценник: $15 млн на один сезон (для сравнения, Элонтей Тейлор согласился играть в другой команде в среднем за $20 млн в год).
2. DT Джон Фрэнклин-Майерс — в «Теннесси»
«Тайтенс» всерьез и надолго закрыли вопрос с внутренними линейными защиты. Сначала по рукам и ногам связали Джеффри Симмонса (впереди еще такая незначительная суета, как пересмотр контракта), затем взяли хорошо знакомого новому тренеру футболиста. Фрэнклин-Майерс и ранее здорово показывал себя, а теперь формирует вместе с Симмонсом едва ли не лучший тандем ди-тэклов в НФЛ. Удовольствие дорогое, но в умелых руках…
3. CB Джейлен Уотсон — в «ЛА Рэмс»
Да, снова ди-бек. «Бараны» в известном смысле пошли ва-банк и забрали разными способами у «Канзас-Сити» обоих стартовых корнеров. И пускай Уотсон уступает Тренту Макдаффи, обошелся он «Рэмс» тоже существенно дешевле. Лес Снид делает все, чтобы Мэттью Стэффорд успел пролезть еще разок в чемпионское окно. Форточка уже открыта. Есть, конечно, опасения, что Макдаффи и Уотсон хороши только в особых условиях (читай: системе Стива Спагноло), поэтому лишь третье место в подборке.
Спорные
1. RB Трэвис Эйчен — в «Нью-Орлеан»
Впервые слышите о таком игроке? Неудивительно. Это Трэвис Итиенн, который вежливо, но настойчиво попросил в дальнейшем произносить его фамилию именно так. Мир никогда не будет прежним. Но сомнительны даже не фонетические изыскания, а тот факт, что «Сейнтс» могли взять куда более дешевый и перспективный вариант на драфте в лице Джеремайи Лава. Да и чинить им надо не только бэкфилд, а вынос в целом, с линией (30-е место у бегущих по ярдам до контакта в прошлом сезоне). В кои-то веки «Нью-Орлеан» получил возможность потратить копеечку на рынке и так странно распорядился.
2. QB Туа Танговаилоа — в «Атланту»
Понятно, что «Соколам» был нужен квотербек, пока Майкл Пеникс (в очередной раз) лечится. Но по-хорошему теперь в лазарете клуба должна стоять двуспалка, так как Туа тоже не отличается богатырским здоровьем. И еще неизвестно, что страшнее: отсутствующие колени или присутствующие «вертолеты». Сезон-2025 у Танговаилоа выдался безобразным по части потерь мяча. Как бы «Атланте» снова не пришлось во второй половине регулярке ошпаренно спасать положение дел.
3. DE Джейлен Филлипс — в «Каролину»
Хороший эдж-рашер, доказывавший свою надобность в разных командах и системах. Однако никогда не пробивавший отметку в двузначное количество сэков за сезон. Филлипс регулярно и успешно оказывает давление на квотербека, но далеко не всегда это претворяется в сэки. Несколько смущает и история травм в «Майами»: ахилл в 2023-м, частичный разрыв крестов в 2024-м. Точно ли он стоит $30 млн в год?
Громкие
1. C Тайлер Линдербаум — в «Лас-Вегас»
«Рейдерс» буквально перевернули представление о том, как должен выглядеть рынок для игроков этой позиции. Можно попробовать это обосновать тем, что оберегать их будущего новичка-квотербека толком было некому, а следующий за Линдербаумом центр на несколько порядков ниже классом. Но $81 млн на три года?! Вау! Для понимания, ранее — с учетом инфляции — потолком были примерно $22.3 млн в год. Вероятно, в «Лас-Вегасе» уверены, что когда-нибудь смогут гордо произнести: этот сезон нам выиграл центр.
2. DE Трей Хендриксон — в «Балтимор»
Навел шороху и еще один «ворон», только уже не бывший, а настоящий. Сам по себе факт подписания «Рейвенс» звездного эдж-рашера — мощь, но градус повышают обстоятельства, при которых была заключена сделка. А конкретнее: всего через 13 часов после того, как прогремела новость о срыве обмена Макса Кросби из «Рейдерс». Руководство «Балтимора» в журналистской и особенно фанатской среде прочитало о себе немало «приятного», так как многие уловили в данной последовательности событий не самый чарующий аромат.
3. WR Майк Эванс — в «Сан-Франциско»
Будущий член Зала славы (не только «Бакканирс») переезжает с одного курорта на другой. Представлять его в одной компании с Кристианом Маккэффри и Джорджем Киттлом как минимум интересно, но еще любопытнее понаблюдать, как поведет себя организм ресивера около той-самой-электроподстанции. Тем более, что предыщущий сезон для Эванса получился скомканным из-за травмы.
Ожидаемые
1. QB Дэниел Джонс — в «Индианаполис»
В «Колтс» не стали искать лучшего от хорошего. В конце концов, со здоровым Дэни у них неплохо получалось. Да, ему еще учиться и учиться крепко держать мяч в руках и не дарить подарки сопернику. Да, сильно помог вышедший на пик формы раннинбек Джонатан Тейлор. Но и Джонс как будто вышел за рамки скучного гейм-менеджера и действительно радовал своей игрой. Смогут повторить?
2. RB Кеннет Уокер — в «Канзас-Сити»
От «Чифс» все ждали усиления позиции бегущего либо на рынке свободных агентов, либо на драфте. Сработал первый вариант. Поднявший свои котировки благодаря выдающемуся плей-офф (в том числе Супербоулу) Уокер обязан добавить биг-плеев нападению «Канзас-Сити» и снизить нагрузку с Патрика Махоумса. Какая это уже по счету попытка починить вынос — сложно сказать, но давайте не забудем и о возвращении в штаб Эрика Бьенеми. Тот умеет, практикует.
3. QB Малик Уиллис — в «Майами»
«Майами Пэкерс»? «Грин-Бэй Долфинс»? Не узнаю вас в гриме. Разве можно было ждать чего-то другого от экс-менеджера и экс-тренера из Висконсина? Как только к солнышку поближе перебрался -дцатый по счету сотрудник «Упаковщиков», было принято решение подписать и проверенного товарища Уиллиса. Быть может, из этого в итоге ничего толкового и не получится, но очевидно, что у этих ребят есть понимание того, что они делают.
Евгений Шуваев