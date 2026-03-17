Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэриус Слэй завершил карьеру после 13 сезонов в НФЛ

Шестикратный участник Матча звезд, корнербек Дэриус Слэй объявил о завершении карьеры. 35-летний игрок провел в НФЛ 13 сезонов.

Источник: Спортс"

Слэй был выбран «Детройт Лайонс» во втором раунде драфта-2013. В 2017 году он попал в первую символическую сборную сезона, став лидером лиги по перехватам (8) и сбитым передачам (26).

За карьеру защитник сделал 28 перехватов, 162 сбитые передачи и набрал пять тачдаунов (три перехвата, возвращенных в тачдаун, и два подобранных фамбла). Он провел семь сезонов в «Детройте», после чего был обменян в «Филадельфия Иглс».

В составе «Филадельфии» Слэй дошел до Супербоула в 2022 году и стал чемпионом НФЛ в сезоне-2024. Последний сезон он начал в «Питтсбург Стилерс», а затем был отчислен.