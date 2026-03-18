НФЛ выплатила игрокам $542 млн по программе Performance-Based Pay за сезон-2025

Программа Performance-Based Pay — это механизм дополнительных выплат игрокам, который учитывает соотношение игрового времени и зарплаты. Больше всего выигрывают футболисты с высокой долей участия в розыгрышах при относительно низких контрактах. В расчет берутся все снэпы в нападении, защите и спецбригадах, а итоговая сумма зависит от сравнения показателей игрока с партнерами по команде.