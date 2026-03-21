Дичь в НФЛ: топового защитника обменяли, а затем все отменили

Громыхнула одна из главных новостей межсезонья в НФЛ: ежегодные претенденты на Супербоул «Балтимор Рейвенс» забирают у ежегодных аутсайдеров «Лас-Вегас Рейдерс» лучшего игрока, защитника Макса Кросби.
Цена — два выбора в первом раунде драфта — по меркам НФЛ высокая, особенно за травмированного футболиста, которому в августе исполнится 29 лет.
Кросби написал большой прощальный пост в соцсетях, поблагодарил «Рейдерс» и добавил дежурные слова про «ожидание новой главы». Аналитики и эксперты выкатили лонгриды про то, как изменится защита «Рейвенс» с появлением неутомимого эдж-рашера.
11 марта в твиттере «Рейдерс» вышло сообщение: «Балтимор Рейвенс» сдали назад по вопросу согласованной сделки об обмене Макса Кросби. На данный момент мы не даем дополнительных комментариев".
Как сказала бы бабушка футболиста: «Koji je ovo kurac?».
Сербия, алкоголизм и обида на «Рейдерс». Кто такой Макс Кросби
Будущую звезду НФЛ назвали Максом за вес 5,2 кг при рождении. Однако как раз габаритов ему и не хватало на выходе из школы, где он в футбольной команде играл эдж-рашером. Единственное предложение о спортивной стипендии поступило от университета Восточного Мичигана — да и то после того, как Кросби сам, без приглашения, приехал на сборы.
Отсутствие физической мощи Макс компенсировал длинными руками, ловкостью и баскетбольной техникой прохода вперед. Может быть, тягу к баскетболу можно объяснить сербскими корнями — мать футболиста Вера переехала в США в молодости, одна, без знания английского, вскоре вышла замуж за местного.
Хотя прямых связей с родиной матери у Кросби немного, он периодически использует этот культурный бэкграунд — то цитату «najbolji smo, najjaci» («мы лучшие, мы сильнейшие») в соцсетях выдаст, то с Николой Йокичем себя сравнит, то объявит о желании сыграть за Сербию на турнире по флаг-футболу во время Олимпийских игр-2028.
В колледже молодой защитник набрал массу, но все равно не был на слуху у скаутов НФЛ. В 2019 году в четвертом раунде драфта его выбрали «Рейдерс», тогда еще базировавшиеся в Окленде.
Макс ярко начал профессиональную карьеру: быстро пробился в стартовый состав, оформил 10 сэков за сезон (это когда защитник валит квотербека на газон с мячом в руках — одно из самых ценных действий на позиции эдж-рашера) и занял второе место в голосовании за лучшего новичка в защите.
Но тут всплыла другая проблема — алкоголизм.
Пить Кросби начал еще в школе. Сказалась наследственная предрасположенность — отец футболиста был алкоголиком. Перед выпускным годом в университете Макса арестовали за вождение в нетрезвом виде и впаяли одноматчевую дисквалификацию.
Исполнение мечты — попадание в НФЛ — только усугубило ситуацию: Кросби пил с утра, несколько раз пропускал командные собрания из-за похмелья, его отношения с одноклубниками становились все более напряженными.
После дебютного сезона защитник поехал в клинику и с тех пор сохранял трезвый образ жизни. За 7 лет в НФЛ он вырос в одного из самых эффективных и стабильных эдж-рашеров: два попадания в символическую сборную, пять участий в Матче звезд и контракт на $106,5 млн перед прошлым сезоном — на тот момент самый крупный в истории для не-квотербека.
Увы, даже наличие такого игрока не помогло «Рейдерс» вылезти из аутсайдеров.
За все эти 7 лет команда лишь раз попала в плей-офф и проиграла в первом же матче. Накануне сезона-2025 коллектив возглавил заслуженный специалист Пит Кэрролл (два Супербоула с «Сиэтлом»), клуб выбрал в первом раунде многообещающего раннинбека Эштона Дженти — но эта кампания закончилась крахом: всего три победы за регулярку.
Что еще хуже, между «Лас-Вегасом» и Кросби произошел разлад. Не желая рисковать здоровьем лучшего игрока в проигранном сезоне, клуб поместил Макса в резерв для травмированных за несколько недель до конца регулярки — против его воли.
Кросби, ярый патриот клуба, был взбешен. После того, как «Рейдерс» известили мир НФЛ о том, что их эдж-рашер не будет доигрывать сезон по состоянию здоровья, он выложил несколько видеороликов, на которых играл в баскетбол с дочкой и прыгал на батуте.
Хотя операция на мениске была запланирована на межсезонье, Кросби явно рассчитывал закончить на своих условиях. Инсайдеры даже передавали: защитник якобы заявил миноритарному владельцу клуба (а де-факто серому кардиналу) Тому Брэди, что скорее завершит карьеру, чем вернется в «Лас-Вегас».
Спустя несколько дней ему позвонил агент. «Балтимор» предлагал «Лас-Вегасу» два выбора в первом раунде.
«У одного из наших врачей есть сомнения по поводу твоего колена». Что произошло на медосмотре
«Ты знаешь, что ходят всякие слухи, читаешь то, что пишут. Мысль “может, меня обменяют” присутствует. Но когда это происходит, ты такой: “Нихера себе, это все на самом деле!” К такому себя трудно подготовить. Я провел в “Рейдерс” всю карьеру», — рассказывал Кросби в подкасте.
9 марта «Рейвенс» купили Кросби билет первым классом до Вашингтона — прямых перелетов из Лас-Вегаса в Балтимор было мало. На следующий день игрок прибыл на базу «Рейвенс», где познакомился с тренерами и некоторыми футболистами. Главного тренера Джесси Минтера и генерального менеджера Эрика Декосты среди них не было.
«Я думал, что увижусь с Декостой. Уж не знаю почему. Все-таки он совершил обмен, но я не видел его на протяжении пяти часов», — сказал Кросби.
Встреча с главными лицами произошла уже после медосмотра, который защитник «не прошел». Формально он и не мог его пройти — все знали, что эдж-рашеру сделали операцию на мениске, а восстановление займет несколько месяцев.
Первый же разговор с потенциальными руководителями принес Кросби шокирующую новость.
«Я весь такой на взводе, заряжен, для меня это новая возможность. Но сразу стало понятно, что что-то не так. Я дал [Минтеру] “пять”, но его лицо ничего не выражало. Я не стал придавать этому значения, может, он просто человек такой. Я ведь его не знал.
Захожу в комнату, меня усаживают на диван и говорят: «Не знаю, как тебе сказать. Одного из наших врачей беспокоят твои результаты, твое колено. Есть сомнения по поводу твоего будущего. Мы хотим видеть тебя в команде. Но нам нужно собрать еще мнения», — вспомнил Кросби.
Эти слова привели футболиста в ужас. Он сразу позвонил своему хирургу, доктору Нилу Эль-Аттраче, который ответил: «Не слушай всю эту херню, с коленом все в порядке». По мнению врача, проводившего операцию, восстановление, скорее, опережало сроки.
«Это трудно. Мне было тяжело вести тот разговор. Ему, уверен, тоже было нелегко. Игроку такое очень, очень, очень, очень сложно слышать», — рассказывал Декоста на пресс-конференции.
Кросби вернулся в гостиницу и пообщался с агентами. Они сразу сказали, что, скорее всего, «Рейвенс» выйдут из сделки. Футболист набрал одного из членов тренерского штаба «Балтимора» — тот сообщил, что клуб все еще намеревается провести обмен. Пять минут спустя агент подтвердил Кросби, что все сорвалось.
«Давайте валить отсюда», — ответил футболист.
«Рейвенс» отправили игрока на частном самолете в Лас-Вегас, и на следующее утро он пришел на базу, с которой уже успел попрощаться.
«Рейвенс» не растерялись и подписали конкурента Кросби. Менее чем за сутки
Надо сразу сказать: формально «Балтимор» не нарушил никаких правил.
Все сделки оформляются только после медосмотра. Более того, новый финансовый год в лиге наступал 11 марта — за пару дней до этого можно было только вести переговоры, но никакие подписания и обмены официально не заключались. Просто в мире НФЛ поговорка «обещать не значит жениться» становится актуальной один раз из ста. Все уже привыкли: инсайдеры сообщили — значит, это на 99,9% сбудется.
Но смутила не столько отмена обмена сама по себе, сколько тот факт, что через 12 часов «Балтимор» заключил соглашение с другим топовым эдж-рашером, свободным агентом Треем Хендриксоном.
Хендриксон на два года старше Кросби, но у него значительно меньше «пробег» на поле, он сыграл почти на две тысячи розыгрышей меньше. Он не так хорош в плане остановки выноса соперника, но по сэкам за последние три сезона имеет преимущество.
Иными словами, при прочих равных Кросби предпочтительнее конкурента, но когда за первого надо выложить два выбора в первом раунде, а второй достается как свободный агент…
Официальная позиция «Балтимора»: засомневались в долгосрочных перспективах колена Кросби, отменили сделку и быстро договорились с Хендриксоном. Народная версия: «Балтимор» параллельно вел переговоры с Хендриксоном, и когда они завершились успешно, произошел слив Кросби под удобным предлогом.
«Я все понимаю. Мы живем в век скептицизма, люди сомневаются во всем, особенно те, кто не знают меня, не знают культуру нашей организации. У меня есть обязательства перед “Рейвенс”, перед нашими болельщиками, перед владельцем делать максимум в интересах клуба. Каждое принятое нами решение основывается на простом принципе: будет ли от этого лучше “Рейвенс”?» — сказал Декоста.
«Такая штука: у каждого будет своя теория, теория заговора, если угодно. Никто с обеих сторон никогда не расскажет всю правду. Но, в конечном итоге, это не имеет значения. Я там, где должен быть. Я это знаю. Я через столько дерьма в своей жизни прошел. Но это была одна из самых невероятных, сумасшедших историй. Просто дурдом», — прокомментировал Кросби.
Так или иначе этот несостоявшийся переход повлиял чуть ли не на половину команд НФЛ.
За ним охотились не только «Рейвенс», но также «Даллас Каубойс», «Чикаго Беарс» и другие. Новость об обмене дала эффект домино: «Пэнтерс» подписали Джейлена Филлипса за $120 млн, Бойе Мафе оказался в «Бенгалс», «Каубойс» обменяли Рашана Гэри из «Пэкерс» и так далее.
Когда речь идет о первой волне подписаний на рынке свободных агентов, лаг в два-три дня меняет картину радикально. Да что там, сами «Рейдерс», мысленно расставшиеся не только с Кросби, но и с его $30 млн под потолком зарплат на этот сезон, за первые 7 часов вложили $225 млн в новых футболистов.
Потом пришлось через инсайдеров даже транслировать специальное сообщение: мол, «Лас-Вегас» все свои сделки уважит (в отличие от некоторых — читалось между строк).
Можно ли с уверенностью сказать, где Кросби начнет следующий сезон? Даже он не решается это сделать:
«Дерьмо случается не просто так. Я знаю, что из себя представляю. Мне не суждено было оказаться в “Балтиморе”. Я здесь. Я “Рейдер”. Я здесь на всю жизнь и другого не жду. Хотя поди разбери в этой проклятой лиге».