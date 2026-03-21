Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Филадельфия» обменяла Сидни Брауна в «Атланту»

«Филадельфия Иглс» обменяли сейфти Сидни Брауна в «Атланта Фэлконс». «Филадельфия» получила выборы четвертого (№ 114) и шестого раундов (№ 197) драфта-2026, отправив в «Атланту» Брауна, а также пики четвертого (№ 122) и шестого раундов (№ 215).

Источник: Спортс"

Браун был выбран в третьем раунде драфта-2023 и провел три сезона в «Филадельфии». За это время он сыграл 42 матча (9 в стартовом составе), сделав 86 захватов, 2 перехвата, 2 спровоцированных фамбла и 5 сбитых передач.

После обмена «Филадельфия» вернула в состав сейфти Маркуса Эппса и договорилась о подписании Джей Ти Грея — оба контракта рассчитаны на один год.

В межсезонье «Иглс» также расстались с сейфти Ридом Бланкеншипом, который перешел в «Хьюстон Тексанс», и усилили позицию корнербека, подписав Тарика Вулена.