Школы Питтсбурга перейдут на дистанционное обучение на время драфта НФЛ

Город ожидает до 700 тысяч посетителей, что может привести к транспортным затруднениям. В связи с этим власти решили временно изменить формат обучения, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру.
«Наш приоритет — сохранить непрерывность обучения, учитывая исключительные обстоятельства, с которыми столкнется город во время драфта НФЛ. Асинхронный формат позволит поддерживать учебный процесс и поможет семьям справиться с логистическими сложностями», — заявил руководитель округа Уэйн Уолтерс.
Ученики будут получать задания и учебные материалы через онлайн-платформы. В НФЛ подчеркнули, что лига не принимала участия в принятии этого решения.