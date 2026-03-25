Лавонтей Дэвид завершил карьеру после 14 сезонов в НФЛ

Лайнбекер «Тампа-Бэй Бакканирс» Лавонтей Дэвид объявил о завершении карьеры. 36-летний игрок провел все 14 сезонов в НФЛ в составе одного клуба.

Источник: AP 2024

За карьеру Дэвид сыграл 215 матчей (все — в стартовом составе) и сделал 1714 захватов. Он также отметился 42,5 сэка, 14 перехватами, 33 спровоцированными фамблами и 21 подбором фамбла.

Дэвид был выбран «Тампа-Бэй» во втором раунде драфта-2012. В 2013 году он попал в первую символическую сборную сезона, а в 2015-м принял участие в Матче звезд. В составе «Бакканирс» он стал чемпионом Супербоула LV.

В течение карьеры Дэвид 12 раз набирал не менее 100 захватов за сезон и установил клубные рекорды по спровоцированным фамблам и подборам фамбла в защите.