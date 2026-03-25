«Нью-Орлеан» подписал квотербека Зака Уилсона

«Нью-Орлеан Сейнтс» подписали однолетний контракт с квотербеком Заком Уилсоном.

Источник: Спортс"

26-летний Уилсон станет дублером Тайлера Шака, выбранного во втором раунде драфта-2025. В составе также остается Спенсер Раттлер, выбранный в четвертом раунде годом ранее.

В прошлом сезоне Уилсон выступал за «Майами Долфинс», где провел четыре матча и реализовал 6 из 11 передач на 32 ярда. Ранее он также находился в «Денвер Бронкос», где не бросил ни одного паса в сезоне-2024.

Уилсон был выбран «Нью-Йорк Джетс» под вторым номером драфта-2021. За карьеру в НФЛ он набрал 6325 ярдов на пасе, сделал 23 тачдауна и 25 перехватов.