«Даллас» сделал «Лас-Вегасу» три предложения по обмену Макса Кросби

«Даллас Каубойс» сделали три разных предложения «Лас-Вегас Рейдерс» по обмену эдж-рашера Макса Кросби.

Источник: Спортс"

Первое предложение включало выбор первого раунда драфта-2026 (20-й номер) и ди-тэкла Осу Одигизуа. Во втором варианте «Даллас» предлагал 12-й пик первого раунда и выбор третьего раунда без включения Одигизуа.

Третье предложение также включало 12-й номер первого раунда, но вместо пика третьего раунда — выбор второго раунда.

По данным источников, «Рейдерс» рассчитывали получить два выбора первого раунда и игрока. В итоге клуб согласился на предложение «Балтимор Рейвенс», однако сделка была отменена после медицинского обследования Кросби.