«Лас-Вегас» подписал квотербека Кирка Казинса

Из этой суммы $1,3 млн выплатит «Лас-Вегас», остальная часть будет покрыта «Атланта Фэлконс». Также контракт предусматривает еще $10 млн гарантированных выплат в 2027 году.
Соглашение включает опцию клуба на два года на сумму $80 млн и в общей сложности может достигать $172 млн за пять лет. При этом полностью гарантированными остаются только $20 млн за сезон-2026 — это 11-й подряд контракт Казинса с полной гарантией на первый год.
38-летний Казинс провел сезон-2025 в «Атланте», где подменял травмированного Майкла Пеникса. В восьми матчах (все — в стартовом составе) он набрал 1721 ярд на пасе при 10 тачдаунах и 5 перехватах.
В «Лас-Вегасе» Казинс рассматривается как опытный квотербек, который может начать сезон в старте и стать наставником для молодого игрока на позиции.