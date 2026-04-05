«Лас-Вегас» подписал квотербека Кирка Казинса

«Лас-Вегас Рейдерс» подписали контракт с квотербеком Кирком Казинсом. По данным NFL Network, за сезон-2026 игрок получит $20 млн полностью гарантированных.

Источник: Спортс‘’

Из этой суммы $1,3 млн выплатит «Лас-Вегас», остальная часть будет покрыта «Атланта Фэлконс». Также контракт предусматривает еще $10 млн гарантированных выплат в 2027 году.

Соглашение включает опцию клуба на два года на сумму $80 млн и в общей сложности может достигать $172 млн за пять лет. При этом полностью гарантированными остаются только $20 млн за сезон-2026 — это 11-й подряд контракт Казинса с полной гарантией на первый год.

38-летний Казинс провел сезон-2025 в «Атланте», где подменял травмированного Майкла Пеникса. В восьми матчах (все — в стартовом составе) он набрал 1721 ярд на пасе при 10 тачдаунах и 5 перехватах.

В «Лас-Вегасе» Казинс рассматривается как опытный квотербек, который может начать сезон в старте и стать наставником для молодого игрока на позиции.