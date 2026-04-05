НФЛ не будет наказывать ресивера «Канзас-Сити» Раши Райса по итогам расследования

НФЛ завершила расследование по делу ресивера «Канзас-Сити Чифс» Раши Райса и не будет применять к игроку дисциплинарные меры.

Источник: Спортс‘’

«Недостаточно доказательств, чтобы установить нарушение политики личного поведения», — говорится в заявлении НФЛ.

Расследование началось в феврале после того, как бывшая девушка игрока подала иск, обвинив Райса в неоднократном физическом насилии на протяжении полутора лет.

Адвокат игрока заявил, что Райс благодарен лиге за проведенное расследование и готовится к новому сезону.

В сезоне-2025 25-летний Райс провел 11 матчей после шестиматчевой дисквалификации и набрал 571 ярд на приеме (53 приема, 5 тачдаунов).