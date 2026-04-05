Рост доходов НФЛ от ТВ может повлиять на бюджеты кино и сериалов

Рост стоимости телевизионных контрактов НФЛ может повлиять на финансирование кино и телепроектов. Об этом сообщает NBC Sports со ссылкой на аналитиков и инсайдера Мэттью Беллони.

Источник: Спортс‘’

По оценке MoffettNathanson, ежегодные доходы лиги от ТВ-контрактов могут вырасти с $10,1 млрд до $15,9 млрд. Это означает, что медиакомпании будут вынуждены перераспределять бюджеты, направляя больше средств на права на трансляции НФЛ.

В результате часть денег, которая ранее шла на производство фильмов и сериалов, может быть перенаправлена на спортивный контент. Речь идет о таких компаниях, как Fox, CBS, NBC и ESPN/ABC.

НФЛ стремится увеличить стоимость контрактов на фоне новых соглашений НБА, где NBC платит около $2,5 млрд в год. Лига уже добивается пересмотра действующих сделок и повышения выплат со стороны вещателей.