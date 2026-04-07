Декстер Лоуренс запросил обмен из «Джайентс» в другую команду

Ди-тэкл «Нью-Йорк Джайентс» Декстер Лоуренс запросил обмен и не планирует участвовать в межсезонной программе тренировок.

Источник: Спортс‘’

По данным ESPN, стороны не смогли продвинуться в переговорах по новому контракту. Лоуренс уже пытался добиться пересмотра соглашения в предыдущие годы, но безрезультатно.

28-летний игрок был выбран в первом раунде драфта-2019 и трижды подряд участвовал в Матче звезд (2022−2024), а также дважды попадал во вторую символическую сборную сезона. В 2023 году он подписал с клубом контракт на четыре года и $90 млн.

Соглашение Лоуренса предусматривает выплаты $20 млн в 2026 году и $19,5 млн в 2027-м. При этом зарплаты на его позиции выросли, и топовые ди-тэклы получают более $30 млн за сезон.