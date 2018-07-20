Легкоатлеты Шубенков, Лысенко и Сидорова отобрались в финал «Бриллиантовой лиги»

Источник: AP 2018

Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, заработал 29 очков и лидирует в рейтинге. Также в финал в этой дисциплине квалифицировались Девон Аллен (США), Орландо Ортега (Испания), Омар Маклеод, Рональд Леви (оба — Ямайка).

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Лысенко квалифицировался в прыжках в высоту, заработав 30 очков. Также в финале точно выступят катарец Мутаз Баршим, сириец Маджид Газаль, багамец Дональд Томас, китаец Ван Юй.

Финалы в этих дисциплинах пройдут 31 августа на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

Сидорова квалифицировалась в прыжках с шестом, набрав 24 очка. Также в финале, который пройдет 30 августа в Цюрихе, гарантировали себе участие американки Сэнди Моррис, Кэти Наджетт, Дженнифер Сур, гречанка Екатерини Стефаниди, новозеландка Элиза Маккартни, кубинка Ярисли Силва, британка Холли Брэдшоу.