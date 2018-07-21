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12:55 (мск), источник: TeamRussia.pro

Бриллиантовая лига в Монако: у россиян только золото

На очередном этапе Бриллиантовой лиги в Монако выступили в нейтральном статусе три российских легкоатлета — и все трое завоевали золотые медали. При этом Сергей Шубенков, Данил Лысенко и Анжелика Сидорова квалифицировались в финал Бриллиантовой лиги, который состоится 30—31 августа в Цюрихе и Брюсселе.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Шубенков, заявивший на пресс-конференции перед стартом, что проводит свой лучший сезон и готовится к чемпионату Европы (7—12 августа) в Берлине, победил в беге на 110 метров с барьерами со временем 13,07 секунды. «Постараюсь в этом сезоне побить европейский рекорд Колина Джексона — 12,91 секунды, установленный в 1993 году», — сказал Шубенков, чьи слова приводит сайт Бриллиантовой лиги.

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Чемпион мира этого года в прыжках в высоту в закрытых помещениях Данил Лысенко стал первым с лучшим результатом сезона в мире — 2,40 метра. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова первенствовала, взяв высоту 4,85 м.

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, серия из 45 побед которой на различных соревнованиях прервалась неделю назад в Рабате, в эти выходные стартует на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, где будет единственной участницей из России. В четверг в Казани она выиграла чемпионат страны с результатом 2,00 метра.

— Для меня очень важно выступать перед нашими зрителями, хочется прыгать на родной земле, — сказала Ласицкене официальному сайту Всероссийской федерации лёгкой атлетики. — Зрители, волонтёры так поддерживали… Это было очень трогательно. А по поводу окончания моей беспроигрышной серии не стоит жалеть. Надо радоваться, что она была.

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