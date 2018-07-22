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12:34 (мск), источник: ТАСС

Конева стала чемпионкой России в тройном прыжке

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Екатерина Конева заняла первое место в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Казани.

Источник: РИА "Новости"

29-летняя легкоатлетка показала результат 14,79 м. Второе место заняла Дарья Нидбайкина (14,13), третьей стала Наталья Евдокимова (13,92).

Конева вернулась в спорт в мае 2017 года после перерыва, связанного с рождением ребенка. В ее активе есть также серебряные награды летних ЧМ-2013 и ЧЕ-2014. Также она является победительницей зимнего ЧЕ-2015.

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