Конева стала чемпионкой России в тройном прыжке
КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Екатерина Конева заняла первое место в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Казани.
КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Екатерина Конева заняла первое место в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Казани.
29-летняя легкоатлетка показала результат 14,79 м. Второе место заняла Дарья Нидбайкина (14,13), третьей стала Наталья Евдокимова (13,92).
Конева вернулась в спорт в мае 2017 года после перерыва, связанного с рождением ребенка. В ее активе есть также серебряные награды летних ЧМ-2013 и ЧЕ-2014. Также она является победительницей зимнего ЧЕ-2015.