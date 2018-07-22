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14:12 (мск), источник: Матч ТВ

В ВФЛА подтвердили, что на чемпионат Европы российские легкоатлеты поедут за свой счет

Спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников рассказал о ситуации с финансированием участия российских легкоатлетов на чемпионат Европы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил на Youtube-канале организации.

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— Хотим поблагодарить Павла Воронкова, менеджера Чичеровой за ту работу, которую он провел по ее допуску, — сказал Крупорушников. — Мы бы хотели, чтобы Чичерова стала лицом антидопинга России, в том плане что человек совершил какую-то нелепую ошибку, возможно не по своей вине и теперь помогает нам в этих вопросах. Для нас крайне важно, что она сейчас получила возможность соревноваться. Отвечая на вопрос по поводу компенсации расходов, которые понесли на молодежных первенствах и понесут на взрослом чемпионате Европы спортсмены я хочу сказать, что всем, кому эти поездки не оплатили регионы, выплаты будут произведены. Конечно, иногда бывает сложно даже найти деньги съездить на такие старты, но я считаю, что в такой ситуации должны помогать председатели региональных федераций. Еще раз говорю: «Если нет возможности поехать, звоните в ВФЛА». Я готов сам лично, за свой счет, отправить двои-троих спортсменов. ВФЛА же может оплатить поездки только в рамках определенного законодательства.

Чемпионат Европы пройдет в Берлине с 7 по 12 августа.

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