В ВФЛА подтвердили, что на чемпионат Европы российские легкоатлеты поедут за свой счет

— Хотим поблагодарить Павла Воронкова, менеджера Чичеровой за ту работу, которую он провел по ее допуску, — сказал Крупорушников. — Мы бы хотели, чтобы Чичерова стала лицом антидопинга России, в том плане что человек совершил какую-то нелепую ошибку, возможно не по своей вине и теперь помогает нам в этих вопросах. Для нас крайне важно, что она сейчас получила возможность соревноваться. Отвечая на вопрос по поводу компенсации расходов, которые понесли на молодежных первенствах и понесут на взрослом чемпионате Европы спортсмены я хочу сказать, что всем, кому эти поездки не оплатили регионы, выплаты будут произведены. Конечно, иногда бывает сложно даже найти деньги съездить на такие старты, но я считаю, что в такой ситуации должны помогать председатели региональных федераций. Еще раз говорю: «Если нет возможности поехать, звоните в ВФЛА». Я готов сам лично, за свой счет, отправить двои-троих спортсменов. ВФЛА же может оплатить поездки только в рамках определенного законодательства.