В ВФЛА подтвердили, что на чемпионат Европы российские легкоатлеты поедут за свой счет
Спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников рассказал о ситуации с финансированием участия российских легкоатлетов на чемпионат Европы.
Спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников рассказал о ситуации с финансированием участия российских легкоатлетов на чемпионат Европы.
Об этом он сообщил на
— Хотим поблагодарить Павла Воронкова, менеджера Чичеровой за ту работу, которую он провел по ее допуску, — сказал Крупорушников. — Мы бы хотели, чтобы Чичерова стала лицом антидопинга России, в том плане что человек совершил
Чемпионат Европы пройдет в Берлине с 7 по 12 августа.