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14:36 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Юрченко победил в тройном прыжке на ЧР по легкой атлетике

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Александр Юрченко стал победителем соревнований в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.

Источник: РИА "Новости"

Юрченко стал первым с результатом 16,98 метра. Второе место занял Дмитрий Сорокин (16,76), на третьем месте расположился Алексей Федоров (16,76).

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