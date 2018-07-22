Александр Юрченко победил в тройном прыжке на ЧР по легкой атлетике
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Александр Юрченко стал победителем соревнований в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Александр Юрченко стал победителем соревнований в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.
Юрченко стал первым с результатом 16,98 метра. Второе место занял Дмитрий Сорокин (16,76), на третьем месте расположился Алексей Федоров (16,76).