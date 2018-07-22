Александр Юрченко победил в тройном прыжке на ЧР по легкой атлетике

Александр Юрченко победил в тройном прыжке на ЧР по легкой атлетике

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Александр Юрченко стал победителем соревнований в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.