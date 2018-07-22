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15:52 (мск), источник: ТАСС

Метатель ядра Лесной стал лидером летнего тура ВФЛА

ТАСС, 22 июля. Метатель ядра Александр Лесной стал лидером летнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Источник: РИА "Новости"

В летний тур входили командный чемпионат России в Смоленске (29 — 30 мая), Всероссийские соревнования в Жуковском (13 июня), Мемориал Евстратова в Жуковском (23 июня), Мемориал Знаменских в Жуковском (30 июня — 1 июля), Кубок России в Жуковском (11 — 12 июля), Всероссийские соревнования памяти Георгия Нечеухина в Челябинске (13 июля), чемпионат России в Казани (19—22 июля).

Лесной занял первое место (3621 очко) и получит 300 тыс. рублей призовых. Второе место занял Александр Меньков, выступающий в прыжках в длину (3570), он получит 200 тыс. рублей. Третьим стал Иван Ухов, выступающий в прыжках в высоту (3555), получит 150 тыс. рублей.

Призовые получат легкоатлеты, занявшие первые 20 мест в рейтинге. Общая сумма призовых составила более 1,5 млн рублей.

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