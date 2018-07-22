Метатель ядра Лесной стал лидером летнего тура ВФЛА
ТАСС, 22 июля. Метатель ядра Александр Лесной стал лидером летнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает
ТАСС, 22 июля. Метатель ядра Александр Лесной стал лидером летнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает
В летний тур входили командный чемпионат России в Смоленске (29 — 30 мая), Всероссийские соревнования в Жуковском (13 июня), Мемориал Евстратова в Жуковском (23 июня), Мемориал Знаменских в Жуковском (30 июня — 1 июля), Кубок России в Жуковском (11 — 12 июля), Всероссийские соревнования памяти Георгия Нечеухина в Челябинске (13 июля), чемпионат России в Казани (
Лесной занял первое место (3621 очко) и получит 300 тыс. рублей призовых. Второе место занял Александр Меньков, выступающий в прыжках в длину (3570), он получит 200 тыс. рублей. Третьим стал Иван Ухов, выступающий в прыжках в высоту (3555), получит 150 тыс. рублей.
Призовые получат легкоатлеты, занявшие первые 20 мест в рейтинге. Общая сумма призовых составила более 1,5 млн рублей.