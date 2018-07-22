Казанская грусть. Российская легкая атлетика продолжает угасать
Последние дни оказались очень богатыми на события, но чемпионат страны в Казани оставил печальное впечатление.
Последние дни оказались очень богатыми на события, но чемпионат страны в Казани оставил печальное впечатление.
В пятницу вечером в Монако прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги», по окончании которого стадион впору было раскрашивать в российские цвета. Нашу страну на престижном старте представляли три спортсмена — и все одерживали красивые победы.
Первым порадовал Сергей Шубенков, который проводит пока лучший сезон в карьере. Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с/б этим летом просто доминирует. После двух подряд поражений от Сергея в Монако решил не выступать даже олимпийский чемпион Омар Маклауд. Все другие сильнейшие присутствовали.
Шубенков замешкался на старте, что не позволило ему в очередной раз выбежать из знаковых 13 секунд, однако и 13,07 для его конкурентов — пока космос. Вместе с тем Орландо Ортега и Паскаль
В секторе для прыжков в высоту безусловным фаворитом с самого начала был 21-летний Данил Лысенко. Дело в том, что его главный соперник Мутаз Баршим травмировался, пытаясь на одном из недавних стартов установить мировой рекорд. Увы, катарцу придется пропустить оставшуюся часть сезона. Победы от Лысенко ждали, но с таким результатом — вряд ли. Данилу покорились 2,40 м — это особый рубеж для любого высотника. Помимо прочего это — седьмой результат в истории. Для справки: рекорд России принадлежит Ивану Ухову — 2,41 м, Европы — Патрику Шебергу и Богдану Бондаренко — 2,42 м.
Наконец, приятный сюрприз преподнесла зимняя
КОМУ НУЖЕН БЫЛ ТУРНИР?
На фоне этого в Казани грустно завершился чемпионат России. Высоких результатов на нем было — кот наплакал. Тут два фактора.
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ШЕСТЬ СОБЫТИЙ ЗА ВЕСЬ ЧЕМПИОНАТ
Хотя посмотреть было на кого. Одним из главных событий чемпионата стало возвращение в сектор олимпийской чемпионки Анны Чичеровой. Она, безусловно, украсила собой турнир. В женской высоте, кстати, и был показан
Продолжает стабильно прыгать за 2,30 м Иван Ухов. На основании доклада Макларена и прочих странных историй 32-летний спортсмен уже три года не выступает на международных стартах, однако продолжает штамповать отличные попытки. В Казани олимпийский чемпион с первого раза преодолел 2,32 м, но травмировал ногу — и пытаться лезть выше не стал.
Хороший результат в толкании ядра — 21,58 м — показал Александр Лесной. С таким можно бороться в Берлине за медали. Другое дело, что наши толкатели в прежние годы на главных стартах часто были далеки от своих же попыток. Может, тенденция прервется?
Неплохой по европейским меркам бег продемонстрировал Евгений Рыбаков — 13.23,56 на 5000 м. На той же «Бриллиантовой лиге», где есть африканцы, с таким временем ловить нечего, а вот в Берлине — вполне можно было бы. Приятно удивил в другой беговой дисциплине Владимир Никитин. На «полуторке», где наши традиции откровенно слабы, спортсмен установил рекорд чемпионатов России, показав солидные 3.35,85.
А красивую точку в турнире поставила Екатерина Конева.
ГДЕ МОЛОДЫЕ?
Вот и все интересные результаты за чемпионат России. Конечно, могло быть ярче, выступи один из самых перспективных шестовиков мира Тимур Моргунов. Травмирован
Самое грустное, что на горизонте практически не видно и перспективных юниоров. Два исключения — 18-летние Полина Миллер и Аксана Гатауллина. Первая победила на 400 м, обыграв куда более опытных конкуренток и, если дальше продолжит прогрессировать в том же темпе, вполне может пошуметь на взрослом уровне. Вторая стала
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ЛАСИЦКЕНЕ
Тем временем очередную победу на «Бриллиантовой лиге» одержала Мария Ласицкене. В
Аппетит приходит во время еды, вот в воскресенье вечером в Лондоне Валлортигара преодолела сначала 2 м, а потом еще и 2,02 м. Просто блестящий результат. Ласицкене, которая соскучилась по острой конкуренции, это только завело. Мария с первой попытки разобралась с 2,04 м, а потом штурмовала рекордные для себя 2,08 м. Пока безуспешно. Но на чемпионате Европы со столь прогрессирующей соперницей ей будет интереснее.
Бриллиантовая лига.
Монако. Женщины. 3000 м с/п. 1. Чепкоеч (Кения) — 8.44,42 (мировой рекорд). Шест. 1. СИДОРОВА — 4,85. 2. Сильва (Куба) — 4,80 м. 3. Стефаниди (Греция) — 4,80 м. Мужчины. 110 м с/б. 1. ШУБЕНКОВ — 13,07. 2. Ортега — 13,18 (Испания). 3.
Лондон. Женщины. Высота. 1. ЛАСИЦКЕНЕ — 2,04. 2. Валлортигара (Италия) — 2,02. 3. Лэйк (Великобритания) — 1,91.
Чемпионат России.
Казань. Женщины. 100 м. Сивкова — 11,30. 200 м. Хорошева — 23,17. 400 м. Миллер — 51,82. 800 м. Завьялова — 2.00,80. 1500 м. Гуляева — 4.05,00. 100 м с/б. Галицкая — 13,21. 400 м с/б. Рудакова — 56,03. 3000 м с/п. Ивонина — 9.16,68. Высота. Ласицкене — 2,00. Шест. Муллина — 4,65. Длина. Соколова — 6,68. Тройной. Конева — 14,79. Ядро. Бугакова — 18,02. Диск. Панова — 59,17. Копье. Старыгина — 60,02. Молот. Царева — 70,72.
Мужчины. 100 м. Огарков — 10,32. 200 м. Ефимов — 20,81. 400 м. Филатов — 46,00. 800 м. Дубровский — 1.46,79. 1500 м. Никитин — 3.35,85. 5000 м. Е. Рыбаков — 13.23,57. 110 м с/б. К. Шабанов — 13,53. 400 м с/б. Чалый — 49,52. 3000 м с/п. Якушев — 8.22,40. Высота. Ухов — 2,32. Шест. Лукьяненко — 5,65. Длина. Меньков — 8,03. Тройной. Юрченко — 16,98. Ядро. Лесной — 21,58. Диск. Худяков — 64,37. Копье. Тарабин — 82,89. Молот. Лукьянов — 74,74.