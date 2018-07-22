Казанская грусть. Российская легкая атлетика продолжает угасать

Источник: Спорт-Экспресс

В пятницу вечером в Монако прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги», по окончании которого стадион впору было раскрашивать в российские цвета. Нашу страну на престижном старте представляли три спортсмена — и все одерживали красивые победы.

Первым порадовал Сергей Шубенков, который проводит пока лучший сезон в карьере. Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с/б этим летом просто доминирует. После двух подряд поражений от Сергея в Монако решил не выступать даже олимпийский чемпион Омар Маклауд. Все другие сильнейшие присутствовали.

Шубенков замешкался на старте, что не позволило ему в очередной раз выбежать из знаковых 13 секунд, однако и 13,07 для его конкурентов — пока космос. Вместе с тем Орландо Ортега и Паскаль Мартино-Лагард ближе к чемпионату Европы все-таки набирают обороты. Хотя в победе россиянина в Берлине мало кто сомневается. Даже журналист, вскоре после финиша общавшийся с Сергеем, спросил: «Ну, на чемпионате Европы вам бояться некого, так»?

В секторе для прыжков в высоту безусловным фаворитом с самого начала был 21-летний Данил Лысенко. Дело в том, что его главный соперник Мутаз Баршим травмировался, пытаясь на одном из недавних стартов установить мировой рекорд. Увы, катарцу придется пропустить оставшуюся часть сезона. Победы от Лысенко ждали, но с таким результатом — вряд ли. Данилу покорились 2,40 м — это особый рубеж для любого высотника. Помимо прочего это — седьмой результат в истории. Для справки: рекорд России принадлежит Ивану Ухову — 2,41 м, Европы — Патрику Шебергу и Богдану Бондаренко — 2,42 м.

Наконец, приятный сюрприз преподнесла зимняя вице-чемпионка мира Анжелика Сидорова. На глазах наблюдавшей за соревнованиями с трибуны Елены Исинбаевой она впервые победила на этапе «Бриллиантовой лиги». Да как! Россиянка повторила летний личный рекорд. Больше 4,85 не покорились ни олимпийской чемпионке гречанке Екатерине Стефаниди, ни побеждавшей в этом сезоне практически везде американке Сэнди Моррис, ни чемпионке мира кубинке Ярислей Сильве, ни новозеландке Элиз Маккартни, имеющей в активе прыжок на 4,94 м. Как вам компания?

КОМУ НУЖЕН БЫЛ ТУРНИР?

На фоне этого в Казани грустно завершился чемпионат России. Высоких результатов на нем было — кот наплакал. Тут два фактора. Во-первых, уровень легкой атлетики в стране продолжает падать. Атлетов осталось совсем немного. Во многих видах из-за этого даже квалификации отменили — участники напрямую попадали в финал. Во-вторых, у многих из тех, кто способен еще «зажигать», не хватает мотивации. Спортсмены ждут падения железного занавеса и получения возможности выступать на международных стартах. Пока такое право есть у единиц. А внутренние старты у тех же Александра Менькова и Дмитрия Тарабина просто не вызывают интереса.

В общем-то, его не было и в информационной среде. По ТВ соревнования не показывались вообще, а в интернете трансляции собирали примерно по 1000 зрителей. На чемпионате Германии по толканию ядра на трибунах было в разы больше народа. Сколько людей пришло понаблюдать за турниром вживую, упоминать едва ли стоит.

ШЕСТЬ СОБЫТИЙ ЗА ВЕСЬ ЧЕМПИОНАТ

Хотя посмотреть было на кого. Одним из главных событий чемпионата стало возвращение в сектор олимпийской чемпионки Анны Чичеровой. Она, безусловно, украсила собой турнир. В женской высоте, кстати, и был показан по-настоящему классный результат — 2 м. Отличилась, естественно, Мария Ласицкене, которая любит стартовать много. Вскоре после победы она отправилась в Лондон, где уже в воскресенье выступила на этапе «Бриллиантовой лиги». Об этом позже.

Продолжает стабильно прыгать за 2,30 м Иван Ухов. На основании доклада Макларена и прочих странных историй 32-летний спортсмен уже три года не выступает на международных стартах, однако продолжает штамповать отличные попытки. В Казани олимпийский чемпион с первого раза преодолел 2,32 м, но травмировал ногу — и пытаться лезть выше не стал.

Хороший результат в толкании ядра — 21,58 м — показал Александр Лесной. С таким можно бороться в Берлине за медали. Другое дело, что наши толкатели в прежние годы на главных стартах часто были далеки от своих же попыток. Может, тенденция прервется?

Неплохой по европейским меркам бег продемонстрировал Евгений Рыбаков — 13.23,56 на 5000 м. На той же «Бриллиантовой лиге», где есть африканцы, с таким временем ловить нечего, а вот в Берлине — вполне можно было бы. Приятно удивил в другой беговой дисциплине Владимир Никитин. На «полуторке», где наши традиции откровенно слабы, спортсмен установил рекорд чемпионатов России, показав солидные 3.35,85.

А красивую точку в турнире поставила Екатерина Конева. Вице-чемпионка мира-2013 в тройном, в прошлом году ставшая мамой, улетела на 14,79 м. Это уже безо всяких оговорок результат мирового уровня. В этом году дальше прыгала только одна спортсменка — олимпийская чемпионка Катрин Ибаргуэн.

ГДЕ МОЛОДЫЕ?

Вот и все интересные результаты за чемпионат России. Конечно, могло быть ярче, выступи один из самых перспективных шестовиков мира Тимур Моргунов. Травмирован вице-чемпион мира в метании молота Валерий Пронкин. Вполне могут добавить в результатах уже упомянутые Меньков и Тарабин, Тимофей Чалый на 400 м с/б, Екатерина Поистогова на 800 м, Илья Иванюк в высоте и Ольга Муллина в шесте. Но это все сослагательное наклонение. По факту же турнир получился откровенно скромным. Во всех смыслах.

Самое грустное, что на горизонте практически не видно и перспективных юниоров. Два исключения — 18-летние Полина Миллер и Аксана Гатауллина. Первая победила на 400 м, обыграв куда более опытных конкуренток и, если дальше продолжит прогрессировать в том же темпе, вполне может пошуметь на взрослом уровне. Вторая стала вице-чемпионкой страны в шесте с очень крепкими для своего возраста 4,55 м.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ЛАСИЦКЕНЕ

Тем временем очередную победу на «Бриллиантовой лиге» одержала Мария Ласицкене. В кои-то веки борьба получилась по-настоящему упорной. Прорвало 26-летнюю Елену Валлортигару. В этом году с ней происходит что-то невероятное. В 2010 году она, прыгнув на 1,91 м, считалась одной из главных молодых итальянских звездочек. Вот только личный рекорд спортсменка после этого не могла побить целых… восемь лет. Нынешней весной, когда от нее уже ничего особо не ждали, Елена прыгнула 1,94 м, а летом — 1,96 м.

Аппетит приходит во время еды, вот в воскресенье вечером в Лондоне Валлортигара преодолела сначала 2 м, а потом еще и 2,02 м. Просто блестящий результат. Ласицкене, которая соскучилась по острой конкуренции, это только завело. Мария с первой попытки разобралась с 2,04 м, а потом штурмовала рекордные для себя 2,08 м. Пока безуспешно. Но на чемпионате Европы со столь прогрессирующей соперницей ей будет интереснее.

Бриллиантовая лига.

Монако. Женщины. 3000 м с/п. 1. Чепкоеч (Кения) — 8.44,42 (мировой рекорд). Шест. 1. СИДОРОВА — 4,85. 2. Сильва (Куба) — 4,80 м. 3. Стефаниди (Греция) — 4,80 м. Мужчины. 110 м с/б. 1. ШУБЕНКОВ — 13,07. 2. Ортега — 13,18 (Испания). 3. Мартино-Лагард (Франция) — 13,20. Высота. 1. ЛЫСЕНКО — 2,40. 2. Юй (Китай) — 2,30. 3. Газаль (Сирия) — 2,27.

Лондон. Женщины. Высота. 1. ЛАСИЦКЕНЕ — 2,04. 2. Валлортигара (Италия) — 2,02. 3. Лэйк (Великобритания) — 1,91.

Чемпионат России.

Казань. Женщины. 100 м. Сивкова — 11,30. 200 м. Хорошева — 23,17. 400 м. Миллер — 51,82. 800 м. Завьялова — 2.00,80. 1500 м. Гуляева — 4.05,00. 100 м с/б. Галицкая — 13,21. 400 м с/б. Рудакова — 56,03. 3000 м с/п. Ивонина — 9.16,68. Высота. Ласицкене — 2,00. Шест. Муллина — 4,65. Длина. Соколова — 6,68. Тройной. Конева — 14,79. Ядро. Бугакова — 18,02. Диск. Панова — 59,17. Копье. Старыгина — 60,02. Молот. Царева — 70,72.