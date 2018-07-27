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20:22 (мск), источник: ТАСС

IAAF не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в правах

ТАСС, 27 июля. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в пятницу на своем очередном заседании в Буэнос-Айресе принял решениене восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом на пресс-конференциисообщил Руне Андерсен — глава рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА в международной федерации.

Источник: AFP 2018

«Совет единогласно проголосовал за то, что ВФЛА в настоящее время не может быть восстановлена. На последнем заседании совета в марте рабочая группа выразила разочарование относительно слабых усилий, которые предпринимала российская сторона в вопросе выполнения пунктов восстановления. Тогда мы предупредили, если такая тенденция продолжится, то рабочая группа может рекомендовать совету полностью лишить ВФЛА членства в IAAF, — сказал Андерсен. — Но я рад сказать, что этот посыл подействовал, с последней нашей встречи было сделано многое, достигнут существенный прогресс. В отдельных случаях российская сторона сделала даже больше, чем требовалось, превзойдя наши ожидания».

«Для полного восстановления нужно добиться еще большего прогресса, — добавил он. — Мы поблагодарили президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за то, что он является приверженцем прогрессивного подхода».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике.

Совет IAAF в феврале принял решение о возможности возвращения ВФЛА прежнего статуса только после того, как будет восстановлено в своих правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). В международных соревнованиях российские легкоатлеты сейчас могут участвовать только в нейтральном статусе. На августовском чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине планируют принять участие 30 спортсменов из России.

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