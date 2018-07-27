IAAF не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в правах

Источник: AFP 2018

«Совет единогласно проголосовал за то, что ВФЛА в настоящее время не может быть восстановлена. На последнем заседании совета в марте рабочая группа выразила разочарование относительно слабых усилий, которые предпринимала российская сторона в вопросе выполнения пунктов восстановления. Тогда мы предупредили, если такая тенденция продолжится, то рабочая группа может рекомендовать совету полностью лишить ВФЛА членства в IAAF, — сказал Андерсен. — Но я рад сказать, что этот посыл подействовал, с последней нашей встречи было сделано многое, достигнут существенный прогресс. В отдельных случаях российская сторона сделала даже больше, чем требовалось, превзойдя наши ожидания».

«Для полного восстановления нужно добиться еще большего прогресса, — добавил он. — Мы поблагодарили президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за то, что он является приверженцем прогрессивного подхода».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике.