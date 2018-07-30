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10:34 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: IAAF разрешила легкоатлетам менять спортивное гражданство

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сняла запрет на смену спортивного гражданства, сообщается Inside the games.

Новые правила, предложенные в марте 2018 года, должны официально вступить в силу после заседания совета IAAF, которое прошло в Буэнос-Айресе (Аргентина).

По информации источника, легкоатлеты смогут поменять спортивное гражданство по достижении 20-летнего возраста и всего один раз за карьеру. Отмечается, что переход спортсмена в другую федерацию-члена IAAF займет минимум три года. Также переходящие легкоатлеты должны доказать, что страна, которую они хотят представлять, предложила им гражданство и все связанные с ним права.

IAAF ввела временный запрет на смену спортивного гражданства в феврале 2017 года. Причиной этого стала частая смена гражданства африканскими спортсменами.

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