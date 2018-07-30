СМИ: IAAF разрешила легкоатлетам менять спортивное гражданство
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сняла запрет на смену спортивного гражданства, сообщается Inside the games.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сняла запрет на смену спортивного гражданства, сообщается Inside the games.
Новые правила, предложенные в марте 2018 года, должны официально вступить в силу после заседания совета IAAF, которое прошло в
По информации источника, легкоатлеты смогут поменять спортивное гражданство по достижении 20-летнего возраста и всего один раз за карьеру. Отмечается, что переход спортсмена в другую
IAAF ввела временный запрет на смену спортивного гражданства в феврале 2017 года. Причиной этого стала частая смена гражданства африканскими спортсменами.