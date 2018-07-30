СМИ: IAAF разрешила легкоатлетам менять спортивное гражданство

По информации источника, легкоатлеты смогут поменять спортивное гражданство по достижении 20-летнего возраста и всего один раз за карьеру. Отмечается, что переход спортсмена в другую федерацию-члена IAAF займет минимум три года. Также переходящие легкоатлеты должны доказать, что страна, которую они хотят представлять, предложила им гражданство и все связанные с ним права.