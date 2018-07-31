В окончательную заявку сборной России на ЧЕ вошли 30 российских легкоатлетов

Источник: AP 2018

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 6 по 12 августа.

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Российские легкоатлеты получили право участвовать в нем при соблюдении двух условий: наличия выполненного норматива на участие в континентальном первенстве, а также обладания нейтральным статусом, который присваивается Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) только тем атлетам, которые соответствуют антидопинговым критериям организации.

«После того, как европейская ассоциация отклонила заявку Егора Николаева, не имевшего выполненный норматив, можно говорить о том, что в окончательной заявке на чемпионат Европы значатся 30 российских легкоатлетов», — сказала Юхарева.