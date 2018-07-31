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13:04 (мск), источник: ТАСС

В окончательную заявку сборной России на ЧЕ вошли 30 российских легкоатлетов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тридцать российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Источник: AP 2018

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 6 по 12 августа.

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Российские легкоатлеты получили право участвовать в нем при соблюдении двух условий: наличия выполненного норматива на участие в континентальном первенстве, а также обладания нейтральным статусом, который присваивается Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) только тем атлетам, которые соответствуют антидопинговым критериям организации.

«После того, как европейская ассоциация отклонила заявку Егора Николаева, не имевшего выполненный норматив, можно говорить о том, что в окончательной заявке на чемпионат Европы значатся 30 российских легкоатлетов», — сказала Юхарева.

Срок приема заявок на участие в ЧЕ истек 30 июля. Полностью список заявленных для участия на турнире россиян выглядит следующим образом: толкание ядра — Александр Лесной, Максим Афонин; метание молота — Алексей Сокирский, Денис Лукьянов, Елизавета Царева, Софья Палкина; метание диска — Виктор Бутенко, Юлия Мальцева; прыжки в высоту — Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк; прыжки с шестом — Илья Мудров, Георгий Горохов, Тимур Моргунов, Анжелика Сидорова, Ольга Муллина; тройной прыжок — Алексей Федоров, Анна Крылова; спортивная ходьба — Яна Смердова, Василий Мизинов; бег на 110 м с барьерами — Сергей Шубенков; бег на 400 м с барьерами — Тимофей Чалый, Вера Рудакова и Александр Скоробогатько; бег на 400 м — Полина Миллер, Алена Мамина, Ксения Аксенова; десятиборье — Илья Шкуренев; бег на 5000 м — Ринас Ахмадеев; бег на 10000 м — Евгений Рыбаков.

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