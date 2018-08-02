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2 августа, источник: Р-Спорт

Ласицкене лидирует в новом общем мировом рейтинге IAAF

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене занимает первое место в новом мировом рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), впервые опубликованном в четверг.

Источник: РИА "Новости"

О создании IAAF нового официального мирового рейтинга, на основе которого будет осуществляться квалификация на различные международные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Олимпийские игры, было объявлено в ноябре 2017 года. В зачет каждому из легкоатлетов идут очки за результат и места, занятые на различных соревнованиях в сезоне-2017/18, в том числе и национальных, причем учитываются пять лучших выступлений за последние 12 месяцев.

Как подчеркивает IAAF, в данный момент рейтинг публикуется в тестовом режиме. Его официальная презентация должна состояться в сентябре.

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В общем женском рейтинге, обнародованном в четверг, первое место занимает двукратная чемпионка мира Ласицкене, набравшая 1467 очков. Второй идет хорватская метательница диска Сандра Перкович (1466), третьей — южноафриканская бегунья Кастер Семеня (1464). Ласицкене также первенствует в рейтинге в прыжках в высоту. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова занимает третье место в рейтинге в своей дисциплине (1363) и 44-е в общем рейтинге.

Лучшим из россиян в общем мировом рейтинге стал бегун с барьерами Сергей Шубенков (10-е место; 1440 очков). Прыгун Данил Лысенко — 12-й (1433). Лидером списка стал южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга (1470). Второе место занимает катарец Абдеррахман Самба, специализирующийся на беге на 400 м с барьерами (1464), третье — прыгун с шестом из США Сэм Кендрикс (1459).

Шубенков возглавляет мировой рейтинг в своей дисциплине — 110 м с барьерами, а Лысенко идет вторым в прыжках в высоту, уступая лишь катарцу Мутазу Эссе Баршиму (1452).

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