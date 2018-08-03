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16:14 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлетическая «Бриллиантовая лига» 2019 года начнется этапом в Дохе 3 мая

ТАСС, 3 августа. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) утвердила календарь «Бриллиантовой лиги» на 2019 год, соревнования начнутся 3 мая в Дохе. Об этом сообщается на официальном сайте IAAF.

«Бриллиантовая лига» в следующем сезоне пройдет в девятый раз и вновь будет состоять из 14 этапов. Соревнования пройдут в Дохе (3 мая), Шанхае (25 мая), Стокгольме (2 июня), Риме (6 июня), Осло (13 июня), Рабате (16 июня), американском Юджине (28 и 29 июня), Лозанне (5 июля), Монако (12 июля), Лондоне (21 и 22 июля), британском Бирмингеме (18 августа), Париже (24 августа). Финальные этапы «Бриллиантовой лиги» пройдут в Цюрихе 29 августа и Брюсселе 6 сентября.

Спортсмены, которые наберут больше всех очков на первых 12 этапах, выйдут в финал. На двух финальных этапах, в Цюрихе и Брюсселе, спортсмены разыграют по $100 тыс. в каждой из 32 дисциплин, победитель получит $50 тыс.

«Бриллиантовая лига» — престижная серия коммерческих турниров, которая проходит под эгидой IAAF с 2010 года. Спортсмен, набравший по итогам всех этапов серии наибольшее количество очков во всех дисциплинах, получает крупный призовой фонд.

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