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13:00 (мск), источник: ТАСС

Медали российских легкоатлетов не будут идти в зачет сборной страны на объединенном ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Медали российских легкоатлетов, которые сейчас выступают в статусе нейтральных спортсменов, не будут идти в зачет сборной страны на объединенном чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил глава отдела по связям с общественностью Европейской легкоатлетической ассоциации (EA) Джеймс Маллиган.

Источник: РИА "Новости"

Объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта стартовал в пятницу в Глазго. Российская команда лидирует в медальном зачете, на ее счету четыре золотые медали (они были завоеваны в плавании, в синхронном плавании и в велотреке).

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Легкоатлеты начнут соревноваться 6 августа в Берлине. Поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной организации приостановлено, ее спортсмены выступают за рубежом в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).

«Да, их медали будут считаться, но они не будут суммироваться с наградами российских спортсменов из других видов спорта, — сказал Маллиган. — Они выступают в статусе авторизованных нейтральных атлетов, в медальной таблице они будут представлены именно так».

Всего на чемпионате Европы в Берлине в нейтральном статусе выступят 29 российских легкоатлетов. В их числе чемпионы мира Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года за допинговые нарушения. В следующий раз вопрос восстановления российской легкой атлетики будет рассмотрен в декабре.

Объединенный чемпионат Европы продлится до 13 августа.

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