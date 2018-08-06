Чемпионат Европы по легкой атлетике стартует в понедельник в Берлине

Источник: РИА "Новости"

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет представлена на главном старте сезона. 29 легкоатлетов из России выступят в статусе нейтральных спортсменов. Российские легкоатлеты выступают на международных стартах под нейтральным флагом из-за временного лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Санкции на ВФЛА были наложены в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала.

Полностью список заявленных для участия на турнире россиян выглядит следующим образом: толкание ядра — Александр Лесной, Максим Афонин; метание молота — Алексей Сокирский, Денис Лукьянов, Елизавета Царева, Софья Палкина; метание диска — Виктор Бутенко, Юлия Мальцева; прыжки в высоту — Мария Ласицкене, Илья Иванюк; прыжки с шестом — Илья Мудров, Георгий Горохов, Тимур Моргунов, Анжелика Сидорова, Ольга Муллина; тройной прыжок — Алексей Федоров, Анна Крылова; спортивная ходьба — Яна Смердова, Василий Мизинов; бег на 110 м с барьерами — Сергей Шубенков; бег на 400 м с барьерами — Тимофей Чалый, Вера Рудакова, Александр Скоробогатько; бег на 400 м — Полина Миллер, Алена Мамина, Ксения Аксенова; десятиборье — Илья Шкуренев; бег на 5000 м — Ринас Ахмадеев; бег на 10 000 м — Евгений Рыбаков.

За несколько дней до начала чемпионата лишился возможности выступить на нем один из главных претендентов на победу Данил Лысенко, лидер мирового сезона в прыжках в высоту. IAAF приняла решение отстранить его от участия в соревнованиях из-за трех пропущенных допинг-тестов.

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Шубенков рассчитывает завоевать золото

Чемпионат Европы пройдет с 7 по 12 августа, однако уже в понедельник начнутся квалификационные соревнования у метателей молота, в беге на 100 и 400 метров с барьерами у мужчин, толкателей ядра и в мужских прыжках в длину. В этот день начнут борьбу россияне Александр Лесной, Максим Афонин (оба — толкание ядра), Александр Скоробогатько (400 метров с барьерами), а также Алексей Сокирский и Денис Лукьянов (оба — метание молота).

Лесной является победителем зимнего Кубка Европы по метаниям в Португалии, поэтому с ним болельщики и специалисты связывают определенные медальные надежды. Но главными претендентами на медали являются неоднократная чемпионка мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Сергей Шубенков (100 м с барьерами), который на прошлогоднем чемпионате мира выиграл серебро, а также Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), сумевшая стать второй на зимнем чемпионате мира — 2018 в Бирмингеме.

С аккредитацией официального лица приедет на чемпионат Европы в Берлин главный тренер российской команды Юрий Борзаковский. По окончании июльского чемпионата России в Казани Борзаковский рассказал ТАСС, что верит в своих спортсменов, которым вновь придется выступать не под флагом своей страны. Чемпион мира 2015 года Шубенков сообщил ТАСС, что едет в Берлин, чтобы победить.

Основные события чемпионата Европы — 2018 пройдут на Олимпийском стадионе Берлина. Соревнования по спортивной ходьбе и марафон состоятся на центральных улицах столицы Германии.

Чемпионат Европы — 2014 в Цюрихе стал последним летним континентальным турниром такого уровня, в котором российские спортсмены выступали под флагом своей страны. Тогда россияне заняли четвертое место в медальном зачете, выиграв три золотые, пять серебряных и 13 бронзовых наград. Победу на том турнире одержали Сидорова, Шубенков и представительница спортивной ходьбы Эльмира Алембекова, в настоящее время отбывающая наказание за нарушение антидопинговых правил.