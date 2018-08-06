«Это же просто пушка». Прокачка ядра по-немецки

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ

из Берлина

Понедельник. Рабочее время. Квалификация в толкании ядра. Казалось бы, шансов собрать хоть какую-то аудиторию на это событие — никаких. Хоть убейся.

Однако немцы показали, что даже из малорейтинговой дисциплины можно сделать конфетку. Собрали временные трибуны на несколько тысяч зрителей на одной из центральных площадей. Сделали вход свободным. Спели несколько заводных песен для разогрева. И этого оказалось достаточно!

Все трибуны были битком. Те, кто немного опоздал, наблюдали за происходящим с большого экрана, установленного рядом. Ведущий на всякий случай несколько раз объяснил несложные правила — и людей захватило. При том, что на две квалификационные группы был один только немец, о спаде ажиотажа и речи не шло. Многие просидели три часа, на протяжении всего этого времени поддерживая участников.

— Да они больше нас сегодня работали, — пошутил чемпион России Александр Лесной. Сам он нечто подобное прежде видел. — Классно, офигенно просто! Я уже выступал на коммерческих стартах, там было примерно то же. Но тут народ просто зажигал. Круто болеют! При этом неважно, немец Давид Шторль толкает или кто-то еще — всем кричат.

— В России на ядре такую аудиторию собрать реально?

— Не думаю. У нас многие даже не знают, что вообще есть такой вид спорта. Но я очень надеюсь, что нечто подобное когда-то будет и в России.

А вот для товарища по команде Лесного Максима Афонина квалификация стала приятным шоком. Столько зрителей, сколько сегодня, он не видел в этом сезоне за все внутренние старты вместе взятые.

— Публика разогревает по полной, — признается спортсмен. — Я кайфовал! Я впервые на взрослом международном старте — и сразу на площади! Только мечтать о таком мог. Мне невероятно понравилось. Я бы и в финале здесь выступал. Очень прикольно. Было бы у нас такое… Это же просто пушка!

— Хоть раз в жизни на российских стартах столько народу видели, сколько на сегодняшний квалификации?

— Один раз было. В 2016 году. Когда нас не пустили на Олимпиаду и в Москве проводили альтернативные старты. Народу было! Думал, на меня пришли посмотреть. На самом деле, в соседнем секторе Елена Исинбаева была. Но я всем говорил, что это на меня собрались (смеется).

— Финал пройдет на стадионе. Возможны ли сложности с переходом в другой сектор?

— Мне вообще без разницы! Хоть здесь, хоть на стадионе, хоть в манеже, хоть в подвале. Но лучше бы здесь — тут просто нереальная атмосфера.

К слову, с квалификацией справились оба наших спортсмена. У Лесного четвертый результат, у Афонина — пятый.

— Жаль, 7 см до квалификационных 20.40 м не дотянул, — посетовал Афонин. — Я был технически не очень готов. Выступал в свое удовольствие. После травмы только в мае приступил к тренировкам. До сих пор вынужден носить «корсетик». Из-за этого во время каждой попытки в голове раздается щелчок. Поэтому побаиваюсь.

— Я пока загадывать по поводу финала не хочу, — отметил в свою очередь Лесной. — Завтра поборемся — посмотрим, что получится.