Афанасьева и Широбоков лишились права выступить на ЧЕ из-за отзыва допуска IAAF

Первые медали ЧЕ-2018 будут разыграны 7 августа в спортивной ходьбе на 50 км среди мужчин и женщин. На 50-километровой дистанции с этого сезона специализируется мордовская спортсменка Клавдия Афанасьева, которая пока имеет третий результат сезона в мире (4 часа 14 минут 46 секунд). Афанасьева была заявлена на эту дистанцию на майском командном чемпионате мира в Китае, однако IAAF буквально накануне старта лишил ее, серебряного призера ЧМ-2017 в ходьбе на 20 км Широбокова и еще трех российских ходоков, имеющих нейтральный статус, права выступить на соревнованиях. Причиной такого решения стали подозрения в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.