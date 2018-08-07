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14:08 (мск), источник: ТАСС

Афанасьева и Широбоков лишились права выступить на ЧЕ из-за отзыва допуска IAAF

БЕРЛИН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Участники чемпионата мира — 2017 по легкой атлетике российские ходоки Клавдия Афанасьева и Сергей Широбоков лишились возможности выступить на европейском первенстве в Берлине по причине того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение аннулировать их допуски на зарубежные старты в статусе нейтральных спортсменов. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Первые медали ЧЕ-2018 будут разыграны 7 августа в спортивной ходьбе на 50 км среди мужчин и женщин. На 50-километровой дистанции с этого сезона специализируется мордовская спортсменка Клавдия Афанасьева, которая пока имеет третий результат сезона в мире (4 часа 14 минут 46 секунд). Афанасьева была заявлена на эту дистанцию на майском командном чемпионате мира в Китае, однако IAAF буквально накануне старта лишил ее, серебряного призера ЧМ-2017 в ходьбе на 20 км Широбокова и еще трех российских ходоков, имеющих нейтральный статус, права выступить на соревнованиях. Причиной такого решения стали подозрения в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

«Афанасьева и Широбоков не могут выступать здесь по причине того, что IAAF в итоге приняла решение аннулировать их статус нейтральных спортсменов», — сообщила Юхарева.

По решению IAAF, на время отстранения ВФЛА на международных стартах могут выступать только те российские легкоатлеты, кто получил от международной федерации статус нейтрального спортсмена.

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