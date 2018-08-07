Афанасьева и Широбоков лишились права выступить на ЧЕ из-за отзыва допуска IAAF

Первые медали ЧЕ-2018 будут разыграны 7 августа в спортивной ходьбе на 50 км среди мужчин и женщин. На 50-километровой дистанции с этого сезона специализируется мордовская спортсменка Клавдия Афанасьева, которая пока имеет третий результат сезона в мире (4 часа 14 минут 46 секунд). Афанасьева была заявлена на эту дистанцию на майском командном чемпионате мира в Китае, однако IAAF буквально накануне старта лишил ее, серебряного призера ЧМ-2017 в ходьбе на 20 км Широбокова и еще трех российских ходоков, имеющих нейтральный статус, права выступить на соревнованиях. Причиной такого решения стали подозрения в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.
«Афанасьева и Широбоков не могут выступать здесь по причине того, что IAAF в итоге приняла решение аннулировать их статус нейтральных спортсменов», — сообщила Юхарева.
По решению IAAF, на время отстранения ВФЛА на международных стартах могут выступать только те российские легкоатлеты, кто получил от международной федерации статус нейтрального спортсмена.