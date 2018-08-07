Россиянки Сидорова и Муллина вышли в финал ЧЕ по легкой атлетике в прыжках с шестом

В квалификации Сидорова показала результат 4,50 метра, Муллина — 4,45 м. Лучший результат у гречанки Екатерини Стефаниди — 4,55 м. Финал в этом виде пройдет в четверг.

В беге на дистанции 400 метров с барьерами в финал вышел россиянин Тимофей Чалый. В своем полуфинальном забеге он занял третье место, показав время 48,89 секунды. Еще один российский бегун Александр Скоробогатько в своем забеге травмировался после первого барьера и не смог финишировать.

Российский десятиборец Илья Шкуренев после пяти видов программы (бег на 100 метров, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 метров) занимает 11-е место, набрав 4160 очков. Лидирует британец Тим Дакворт (4380), вторым идет немец Артур Абеле (4285), третьим — норвежец Мартин Рё (4282).