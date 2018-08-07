Российский толкатель ядра Лесной стал пятым на чемпионате Европы по легкой атлетике

На турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе. Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики они не могут выступать на чемпионате Европы под российским флагом. В нейтральном статусе на турнире могут выступать только те российские спортсмены, которые получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций допуск к участию в международных соревнованиях. Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.