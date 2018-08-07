Российский толкатель ядра Лесной стал пятым на чемпионате Европы по легкой атлетике
БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Лесной занял пятое место в толкании ядра на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.
БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Лесной занял пятое место в толкании ядра на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.
Российский спортсмен показал результат 20,80 метра. Победителем стал поляк Михал Харатик (21,72), второй результат показал его соотечественник Конрад Буковецкий (21,66), третьим стал немец Давил Шторль (21,41). Еще один россиянин Максим Афонин занял восьмое место (20,68).
В метании молота золотую медаль завоевал польский спортсмен Войцех Новицкий, показавший результат 80,12 метра, вторым стал его соотечественник Павел Файдек (78,69), третьим — венгр Бенче Халаш (77,36). Российский спортсмен Денис Лукьянов занял 12-е место (71,71).
В беге на 100 метров в соревнованиях женщин победу одержала британка Дина
В беге на дистанции 10000 метров победил Морхад Амдуни из Франции, показавший результат 28 минут 11,22 секунды. Вторым к финишу пришел бельгиец Башир Абди (28.11,76), третьим — Йеманеберхан Криппа из Италии (28.12,15). Россиянин Евгений Рыбаков стал 20-м (29.15,30).
На турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.