Алена Дубицкая завоевала бронзу в толкании ядра на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине

Источник: РИА "Новости"

В своей лучшей попытке белоруска отправила снаряд на 18 м 81 см.

Дубицкая вела борьбу за второе место, однако соперница из Польши Паулина Губа в пятом выходе в сектор показала результат 19 м 02 см, а в шестой попытке и вовсе вышла на первое место — 19 м 33 см, сенсационно оттеснив на вторую позицию лидера сезона Кристину Шваниц из Германии — 19 м 19 см, ставшей второй.

В секторе для метания ядра в Берлине выступили еще две белоруски. Виктория Колб заняла восьмое место — 17 м 50 см, Алена Абрамчук разместила на 12 позиции — 16 м 90 см.