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00:12 (мск), источник: БЕЛТА

Алена Дубицкая завоевала бронзу в толкании ядра на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алена Дубицкая завоевала бронзовую награду в толкании ядра на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В своей лучшей попытке белоруска отправила снаряд на 18 м 81 см.

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Дубицкая вела борьбу за второе место, однако соперница из Польши Паулина Губа в пятом выходе в сектор показала результат 19 м 02 см, а в шестой попытке и вовсе вышла на первое место — 19 м 33 см, сенсационно оттеснив на вторую позицию лидера сезона Кристину Шваниц из Германии — 19 м 19 см, ставшей второй.

В секторе для метания ядра в Берлине выступили еще две белоруски. Виктория Колб заняла восьмое место — 17 м 50 см, Алена Абрамчук разместила на 12 позиции — 16 м 90 см.

Для белорусской команды бронзовая медаль на чемпионате Европы Алены Дубицкой вторая. Ранее в ходьбе на 50 км третье место занял Дмитрий Дюбин.

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