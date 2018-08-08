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8 августа, источник: ТАСС

Российский десятиборец Шкуренев завоевал серебро чемпионата Европы по легкой атлетике

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Россиянин Илья Шкуренев занял второе место на чемпионате Европы по легкой атлетике в десятиборье. Соревнования проходят в Берлине.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен по итогам 10 видов программы набрал 8321 очко. Чемпионом Европы стал немец Артур Абеле (8431), третьим стал белорус Виталий Жук (8290). Шкуренев является чемпионом Европы в помещении в семиборье, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы в десятиборье.

Для российских легкоатлетов эта медаль стала первой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.

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Ранее в среду в мужских соревнованиях по прыжкам в длину победу одержал грек Милтиадис Тентоглу, показавший результат 8,25 метра, вторым стал немец Фабиан Хайнле (8,13), третьим — украинец Сергей Никифоров (8,13). В толкании ядра у женщин золотую медаль завоевала Полина Губа из Польши (19,33 метра), серебряную — немка Кристина Шванитц (19,19), бронзовую — Алена Дубицкая из Белоруссии (18,81). В мужских соревнованиях в метании диска победителем стал литовец Андриус Гуджиус (68,46 метра), второе место занял швед Даниэль Столь (68,23), третье — австриец Лукас Вайсхайдингер (65,14), россиянин Виктор Бутенко показал девятый результат (62,24). Спортсменка из Израиля Лона Чемтай Салпетер стала чемпионкой Европы в беге на 10000 метров (31 минута 43,29 секунды), серебро у голландки Сюзан Круминс (31.52,55), бронза — у Мераф Бахты из Швеции (32.19,34).

Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики российские спортсмены не могут выступать на чемпионате Европы под российским флагом. В нейтральном статусе могут участвовать только те российские спортсмены, которые получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций допуск к участию в международных соревнованиях. Медали российских легкоатлетов не будут идти в зачет сборной страны на объединенном чемпионате Европы.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине и завершится 12 августа. Российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 21 золотая, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.

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