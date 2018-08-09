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00:19 (мск), источник: БЕЛТА

Виталий Жук стал бронзовым призером в десятиборье на ЧЕ по легкой атлетике в Берлине

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виталий Жук стал бронзовым призером в десятиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Перед заключительном видом состязаний белорус с 7551 баллом занимал четвертое место, уступая разместившемуся на третьей позиции россиянину Илье Шкуреневу (7585 очков) 34 пункта.

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В ходе забега на 1500 м белорус финишировал рядом с обладателем золотой награды Артуром Абеле из Германии, который в итоге набрал 8431 очко. Илья Шкуренев стал серебряным призером — 8321 балл, а Виталий Жук в итоговом протоколе занял третью позицию — 8290 очков.

Для сборной Беларуси на континентальном форуме этой третья бронзовая награда. Ранее успеха добивались Дмитрий Дюбин в ходьбе на 50 км и Алена Дубицкая в толкании ядра.

Виталий Жук продолжил традиции белорусского десятиборья, ярким представителем которого является серебряный призер Олимпиады в Пекине 2008 года, чемпион Европы 2014 года в Цюрихе Андрей Кравченко.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершится в Берлине 12 августа.

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