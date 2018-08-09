Мария Савинова-Фарносова: Потратила на адвокатов сумму, на которую можно было жить лет 15
Первое интервью дисквалифицированной за допинг
Первое интервью дисквалифицированной за допинг
Мария Савинова (впоследствии Фарносова) много лет считалась олицетворением российской легкой атлетики. В беге на 800 м она собрала все возможные титулы — олимпийской чемпионки, зимней и летней чемпионки мира, чемпионки Европы. В Лондоне-2012 Савинова умудрилась обойти на финише даже сверхъестественную южноафриканку Кастер Семеня. Тогда Мария была
Все изменилось после выхода на экраны первого фильма с участием супругов Степановых. Юлия, которая некоторое время тренировалась с Савиновой в одной группе, обвинила ее в использовании допинга. К этому добавились подозрительные показатели биопаспорта спортсменки. В итоге, Савинова была дисквалифицирована на четыре года, начиная с августа 2015-го, а практически все ее прошлые победы аннулированы. Очередная легенда оказалась растоптана.
В отличие от многих подруг по команде, попавших в ту же ситуацию, Савинова до последнего боролась за свое честное имя и подавала апелляции. Последняя из них, в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, была отклонена только накануне. Теперь шансов оправдаться точно нет.
НЕ ПРИЗНАЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДОПИНГА
— В социальных сетях вы отреагировали на решение СAS очень эмоционально. Можно ли сказать, что оно стало для вас полной неожиданностью?
— Я до последнего момента очень хотела, чтобы мою аппеляцию удовлетворили. Возможно, в другое время этого можно было ожидать. Но сейчас такая тяжелая и странная ситуация вокруг российского спорта, что…
— Вы написали в Инстаграм, что никто из чиновников, включая родную федерацию (ВФЛА), не захотел помочь. На какую конкретно помощь вы рассчитывали?
— В целом, мне не хватало заинтересованности в моей ситуации. Была возможность подключить еще дополнительных экспертов и отстоять меня. Плюс, мне нужна была материальная помощь. В итоге, мне пришлось самой оплатить за ВФЛА большую сумму за судебные издержки.
— В чем конкретно заключалась помощь экспертов?
— У меня были два эксперта, против четырех из ИААФ. Мы привлекли профессора, доктора медицинских наук Павла Андреевича Воробьева и голландского специалиста, доктора де Бура. Я вспоминала день, когда у меня была взята проба, которая впоследствии не понравилась ИААФ. Это было перед чемпионатом мира 2013 года в Дэгу. За несколько дней до этого я перенесла на сборе во Владивостоке очень сильное пищевое отравление, плюс был длительный перелет. Эксперты объясняли, почему мой организм именно таким образом отреагировал на все эти факторы и выдал такие показатели. К сожалению, наши объяснения не услышали.
— Правда, что на помощь иностранных адвокатов вы потратили целое состояние и даже продали квартиру?
— Со мной работал адвокат Майк Морган, у которого большой опыт в таких делах. Когда до первого слушания оставалось совсем немного времени, расходы очень увеличились. Я не видела другого выхода, кроме как все оплатить. Могу сказать, что потратила огромную сумму. На эти деньги спокойно можно было бы жить в свое удовольствие лет 15. Также мне пришлось уйти из очень интересного проекта — бегового магазина.
— Теперь теоретически вы должны вернуть в ИААФ медали и призовые. Собираетесь это делать?
— Пока даже не хочу об этом думать.
— В конечном счете, вы признаете факт употребления допинга?
— Нет. Я не признаю, что употребляла
ЖЕЛАНИЕ ВЕРНУТЬСЯ БЫЛО ОГРОМНЫМ
— Если бы случилось чудо, вы готовы были бы вернуться на дорожку?
— Я очень этого хотела! Желание огромное, ведь, как я написала, бег всегда во мне и никуда не делся. Чувствую, что и здоровье для этого есть.
— Вы серьезно тренировались до рождения второго ребенка?
— Да, я тренировалась и смогла выйти на хороший уровень. На контрольных стартах через год после рождения Степы я смогла пробежать 400 метров за 55 секунд и 1000 метров за 2.40. Но потом у меня начали появляться спазмы в икроножных мышцах. Я рвалась тренироваться, но думаю, организм не очень был рад такому стремительному прогрессу.
— Ваш бывший тренер Владимир Казарин сейчас тоже дисквалифицирован. Вы поддерживаете связь? Почему он продолжал тренировать, несмотря на отстранение?
— Мы общаемся. Не уверена, что корректно говорить, что он продолжал тренировать. Насколько я знаю, тренера сняли на видео, когда он приехал на соревнования к бывшим ученикам, просто чтобы посмотреть и пообщаться.
— Считаете ли вы роковым приход Юлии Степановой в вашу группу?
— Мне даже сейчас сложно об этом говорить. Но отношения у нас тогда были дружеские…
— Расскажите о своей нынешней жизни? Чем занимается ваш супруг Алексей Фарносов? Как вам дался переход из спортивной жизни в роль мамы двоих маленьких детей?
— Супруг продолжает тренироваться и участвует в пробегах. Моя жизнь сейчас полностью принадлежит детям. На самом деле, это для меня спасение. Я постоянно занята, и только после укладывания их на ночной сон, вновь начинаю прокручивать в голове всю сложившуюся ситуацию. Это тяжело. Спасает поддержка семьи и близких. .