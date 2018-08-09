Белоруска Эльвира Герман завоевала золотую медаль в беге на 100 м с барьерами на ЧЕ в Берлине

В финальном забеге на 100 м с барьерами выступила и Алина Талай, которая не смогла финишировать, допустив ошибку на барьере. Золотая награда Эльвиры Герман стала четвертой в копилке нашей команды на чемпионате Европы в Берлине. Благодаря ее успеху Беларусь переместилась на шестое место в медальном зачете. В 2016 году Эльвира Герман завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами.