Россиянка Ласицкене впервые в карьере стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту

Источник: AP 2018

Она со второй попытки взяла планку на высоте 2 метра. Затем Ласицкене совершила три неудачных прыжка, пытаясь взять высоту 2,04 м. Серебро выиграла болгарка Мирела Демирева, также взявшая высоту 2 метра, но лишь с третьей попытки, болгарская легкоатлетка повторила личный рекорд. Третье место заняла немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш (1,96 м).

25-летняя Ласицкене впервые в карьере одержала победу на европейском первенстве, в 2014 году она выиграла серебро чемпионата Европы, уступив испанке Рут Бейтиа. Россиянка является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), в 2017 году она стала победителем «Бриллиантовой лиги». За последние два года она только однажды не сумела стать первой — на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате 13 июля россиянка заняла третье место, до этого в активе Ласицкене было 45 побед подряд.

Это золото стало первым для российских легкоатлетов на чемпионате Европы. Ранее Илья Шкуренев выиграл серебро в десятиборье. Европейское первенство по легкой атлетике проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Турнир завершится 12 августа.

На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 54 медали (26 золотых, 16 серебряных, 12 бронзовых). Второе место в зачете занимают британцы, в активе которых 51 награда (18−18−15). Медали российских легкоатлетов в общем зачете не учитываются.