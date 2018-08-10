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10 августа, источник: ТАСС

Россиянка Ласицкене впервые в карьере стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

Источник: AP 2018

Она со второй попытки взяла планку на высоте 2 метра. Затем Ласицкене совершила три неудачных прыжка, пытаясь взять высоту 2,04 м. Серебро выиграла болгарка Мирела Демирева, также взявшая высоту 2 метра, но лишь с третьей попытки, болгарская легкоатлетка повторила личный рекорд. Третье место заняла немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш (1,96 м).

25-летняя Ласицкене впервые в карьере одержала победу на европейском первенстве, в 2014 году она выиграла серебро чемпионата Европы, уступив испанке Рут Бейтиа. Россиянка является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), в 2017 году она стала победителем «Бриллиантовой лиги». За последние два года она только однажды не сумела стать первой — на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате 13 июля россиянка заняла третье место, до этого в активе Ласицкене было 45 побед подряд.

Это золото стало первым для российских легкоатлетов на чемпионате Европы. Ранее Илья Шкуренев выиграл серебро в десятиборье. Европейское первенство по легкой атлетике проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Турнир завершится 12 августа.

На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 54 медали (26 золотых, 16 серебряных, 12 бронзовых). Второе место в зачете занимают британцы, в активе которых 51 награда (18−18−15). Медали российских легкоатлетов в общем зачете не учитываются.

*Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).

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