Россиянин Шубенков завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами на ЧЕ по легкой атлетике

Источник: AP 2018

Россиянин показал время 13,17 секунды. Золото выиграл француз Паскаль Мартино-Лагард, также финишировавший с результатом 13,17 секунды (его лучший результат сезона). Победитель был определен по фотофинишу. Третье место занял Орландо Ортега из Испании (13,34). В июле на турнире в венгерском Секешфехерваре Шубенков пробежал с результатом 12,91 секунды и установил новый рекорд России, показав лучший результат сезона в мире. В 2018 году россиянин трижды бежал быстрее 13 секунд и еще три раза быстрее показанного в Берлине времени.

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014). В 2017 году он стал победителем «Бриллиантовой лиги».

Эта медаль стала третьей для российских легкоатлетов на чемпионате Европы. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, а Илья Шкуренев завоевал серебро в десятиборье. Европейское первенство по легкой атлетике проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 54 медали (26 золотых, 16 серебряных, 12 бронзовых), второе место в зачете занимают британцы, на счету которых 55 наград (19−19−17), медали российских легкоатлетов в общем зачете не учитываются.

Чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершится 12 августа.

Остальные результаты дня

В беге на 1500 м победу одержал 17-летний норвежец Якоб Ингебригтсен, показавший время 3 минуты 38,10 секунды. Он стал самым молодым легкоатлетом, победившим в беговой дисциплине на чемпионате Европы (17 лет 324 дня). Второе место в забеге занял поляк Марцин Левандовский (3.38,14), третье — британец Джейк Уайтман (3.38,25).

В беге на 800 м среди женщин первенствовала украинка Наталья Прищепа (2.00,38). Серебро выиграла француженка Ренель Ламот (2.00,62). Бронзовая медаль была завоевана еще одной украинской легкоатлеткой, Ольгой Ляховой (2.00,79).

В тройном прыжке среди женщин чемпионкой Европы стала греческая легкоатлетка Параскеви Папахристу, прыгнувшая на 14,60 м. Второй стала немка Кристин Гириш (14,45), установившая личный рекорд. Бронзу выиграла испанка Ана Пелетейро (14,44).

Немка Кристин Хуссонг завоевала золото в метании копья с рекордом чемпионатов Европы, послав снаряд на 67,90 метра. Предыдущий рекорд принадлежал гречанке Миреле Маньяни и был установлен на турнире в Мюнхене в 2002 году. Серебро выиграла чешка Никола Огродникова (61,85). Третьей стала литовская копьеметательница Ливета Ясиюйнайте (61,59).