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13:44 (мск), источник: Sport24

Ставший вторым Шубенков опротестовал золото француза на чемпионате Европы. Все решил фотофиниш

Самый драматичный забег турнира.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Он является обладателем полного комплекта наград чемпионатов мира, дважды становился чемпионом Европы.

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На Берлинский континентальный форум Сергей ехал в качестве обладателя лучшего результата сезона в мире (12,92 с), и по праву считался одним из главных претендентов на победу.

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Сергей, естественно, входит в топ-12 европейского рейтинга сезона на спринтерских дистанциях, поэтому пропускал забег первого круга, начав свое выступление с полуфинала. По итогам полуфинальным забегов Шубенков показал второе время, отстав от испанца Орландо Ортеги на 0,03 с. Но все должно было решиться в финале.

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Начало решающего забега не удалось: Шубенков почти сразу стал догоняющим. Но с каждым метром начинал приближаться к лидирующему французу Паскалю Мартино-Лагарду. Финишную черту спортсмены пересекли практически одновременно — понадобился фотофиниш, по результатам которого французский легкоатлет обошел россиянина на 0,002 с. Представитель спортсмена Елена Орлова решила подать протест, но судьи его отклонили. В итоге — обидное серебро.

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Еще до решения по протесту Шубенков подвел итоги своего выступления:

«13,17 с — это не то время, которое надо показывать на чемпионате Европы. Это не тот результат, на который мы готовились, мы имеем за плечами три результата из 13 секунд. Форму набрал по сезону хорошую, но форма, она вечно держаться не может, начала маленько спадать. Пытались ее как-то вернуть, но, видимо, не получилось. 13,17 — это не то, пустое. Не мой бег, может, внешне и было похоже, что я бежал свое, но нет. В колодках засиделся».

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Владимир Афанасьев

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