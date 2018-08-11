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15:22 (мск), источник: ТАСС

Российский ходок Мизинов выиграл бронзу на дистанции 20 км на ЧЕ по легкой атлетике

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Россиянин Василий Мизинов, выступающий в нейтральном статусе, завоевал бронзовую медаль в ходьбе на 20 км на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 20 минут 50 секунд. Золото завоевал испанец Альваро Мартин (1:20.42), серебро — его соотечественник Диего Гарсия Каррера (1:20.48).

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На аналогичной дистанции среди женщин победу праздновала испанка Мария Перес с результатом 1 час 26 минут 36 секунд. Серебро на счету Анежки Драготовой из Чехии (1:27.03), призовую тройку замкнула итальянка Антонелла Пальмизано (1:27.30). Россиянка Яна Смердова была дисквалифицирована во время соревнований за нарушение правил.

Эта медаль стала четвертой для российских легкоатлетов на чемпионате Европы. Ранее Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Илья Шкуренев завоевал серебро в десятиборье, а Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами.

Европейское первенство по легкой атлетике проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 54 медали (26 золотых, 16 серебряных, 12 бронзовых), второе место в зачете занимают британцы, на счету которых 55 наград (19−19−17), медали российских легкоатлетов в общем зачете не учитываются.

Чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершится 12 августа.

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