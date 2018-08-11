Единственный допущенный на чемпионат Европы российский ходок выиграл медаль. Этого не ждал никто
И да, он из Мордовии.
И да, он из Мордовии.
В истории советской и российской атлетики болельщики всегда были уверены в двух дисциплинах: в прыжках (в высоту, в длину, с шестом, тройные) и в спортивной ходьбе. В 1995 году, благодаря победе Ирины Станкиной на чемпионате мира в Гетеборге, в Саранске открылся Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, бессменным главным тренером которого стал Виктор Чегин.
Тренер выстроил систему подготовки спортивных ходоков, а его помощники ездили по всей России, проводя селекцию. К середине 2000-х вся подготовка российских спортивных ходоков велась в Мордовии. Чегин подготовил большое число спортсменов, добившихся признания на международной арене: олимпийские чемпионы Сергей Кирдяпкин, Валерий Борчин и Ольга Каниськина, двукратный призер олимпийских игр Денис Нижегородов, Елена Лашманова и многие другие.
Но начиная с 2012 года ВАДА стала эффективно выявлять допинг на основании показателей биологических паспортов, что повлекло эпидемию дисквалификаций среди российских спортивных ходоков. А в феврале 2016 года после многочисленных допинговых скандалов и пожизненной дисквалификации Виктора Чегина Центр был реорганизован в школу Олимпийского резерва. Но даже после этого в 2017 году воспитанник саранской школы Сергей Широбоков завоевал серебро на мировом первенстве в Лондоне. Он прошел все антидопинговые проверки — полностью чист.
Бронза Василия Мизинова на чемпионате Европы 2018 — настоящая сенсация. Парню всего 20 лет, он живет и тренируется в Магнитогорске. На чемпионате России Василий показал второй результат. А за месяц до этого он впервые в карьере принимал участие в международном старте, выполнив норматив для участия в континентальном первенстве. На этом чемпионате Европы он был единственным российским ходоком, кого ИААФ допустила до соревнований.
Изначально планировалось, что женщины и мужчины стартуют раздельно (это стандартный сценарий). Но
В женской спортивной ходьбе на медали претендовала россиянка Яна Смердова, но по ходу дистанции россиянка получила три карточки за нарушение правил, в результате чего была дисквалифицирована. Василий же в течение всего захода находился в группе лидеров, получил два предупреждения и на финише решил не рисковать, став третьим.
Вот что он сказал после финиша:
«Ощущения хорошие, пришлось немного сбавить и не зарубаться за
Владимир Афанасьев