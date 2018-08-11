Единственный допущенный на чемпионат Европы российский ходок выиграл медаль. Этого не ждал никто

Источник: Sport24

В истории советской и российской атлетики болельщики всегда были уверены в двух дисциплинах: в прыжках (в высоту, в длину, с шестом, тройные) и в спортивной ходьбе. В 1995 году, благодаря победе Ирины Станкиной на чемпионате мира в Гетеборге, в Саранске открылся Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, бессменным главным тренером которого стал Виктор Чегин.

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Тренер выстроил систему подготовки спортивных ходоков, а его помощники ездили по всей России, проводя селекцию. К середине 2000-х вся подготовка российских спортивных ходоков велась в Мордовии. Чегин подготовил большое число спортсменов, добившихся признания на международной арене: олимпийские чемпионы Сергей Кирдяпкин, Валерий Борчин и Ольга Каниськина, двукратный призер олимпийских игр Денис Нижегородов, Елена Лашманова и многие другие.

Но начиная с 2012 года ВАДА стала эффективно выявлять допинг на основании показателей биологических паспортов, что повлекло эпидемию дисквалификаций среди российских спортивных ходоков. А в феврале 2016 года после многочисленных допинговых скандалов и пожизненной дисквалификации Виктора Чегина Центр был реорганизован в школу Олимпийского резерва. Но даже после этого в 2017 году воспитанник саранской школы Сергей Широбоков завоевал серебро на мировом первенстве в Лондоне. Он прошел все антидопинговые проверки — полностью чист.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BXvPawdBenC/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.47600767754319% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXvPawdBenC/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сергей Широбоков завоевал серебро чемпионата мира в Лондоне в ходьбе на 20 км! ???? Результат Сергея 1:18.55!!!! Поздравляем!!! #rusaf #чистыйспорт #честнаяборьба #london2017 #worldchampionship</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rusaf_official/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Russian Athletics Federation</a> (@rusaf_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-13T14:57:20+00:00">13 Авг 2017 в 7:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бронза Василия Мизинова на чемпионате Европы 2018 — настоящая сенсация. Парню всего 20 лет, он живет и тренируется в Магнитогорске. На чемпионате России Василий показал второй результат. А за месяц до этого он впервые в карьере принимал участие в международном старте, выполнив норматив для участия в континентальном первенстве. На этом чемпионате Европы он был единственным российским ходоком, кого ИААФ допустила до соревнований.

Изначально планировалось, что женщины и мужчины стартуют раздельно (это стандартный сценарий). Но из-за сообщений о сильном запахе газа на одном из участков трассы женские соревнования дважды откладывались. Аварийная служба выявила утечку и смогла быстро её устранить, но время было потеряно. В итоге женщины стартовали одновременно с мужчинами.

В женской спортивной ходьбе на медали претендовала россиянка Яна Смердова, но по ходу дистанции россиянка получила три карточки за нарушение правил, в результате чего была дисквалифицирована. Василий же в течение всего захода находился в группе лидеров, получил два предупреждения и на финише решил не рисковать, став третьим.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmVdL6bBKQP/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmVdL6bBKQP/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Россиянин Василий Мизинов @vasiliimizinov с результатом 1:20:50 завоевал бронзу в спортивной ходьбе на 20 км!??? Наш спортсмен в течении всего захода находился в группе лидеров и временами даже впереди всех, но, к сожалению, «съели» нашего легкоатлета испанцы Альваро Мартин (?1:20:42 SB) и Диего Гарсия Каррера (?1:20:48). Тем не менее поздравляем Василия с отличным выступлением и заслуженной наградой европейского чемпионата!???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rusaf_official/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Russian Athletics Federation</a> (@rusaf_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-11T10:32:46+00:00">11 Авг 2018 в 3:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот что он сказал после финиша:

«Ощущения хорошие, пришлось немного сбавить и не зарубаться за первое-второе место. У меня были две записки — и важно было дойти, чем сняли бы. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. С тренером решили просто дойти, чтобы не было претензий. Я, конечно, счастлив. Это моя первая медаль — вообще первая медаль на международном старте за всю карьеру. А так, да, был готов и на первое место, и на второе. Последние 4 км шёл с лидерами, менялись, а потом, когда уже были две записки, вынужден был просто держать темп».