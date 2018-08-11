Контракт на проведение легкоатлетического матча Европа — США в Беларуси подписан в Берлине

«Матч такого масштаба будет проводиться впервые в истории. Большой успех, что организацию доверили нашей стране и Белорусской федерации легкой атлетики. Это говорит об отношении Международной ассоциации и Европейской легкоатлетической ассоциации к нашей федерации, к людям, которые там работают, организовывают различные мероприятия. Раз доверяют, значит уверены в том, что встреча пройдет на самом высоком уровне. Беларусь готова проводить соревнования такого масштаба и формата», — отметил Сергей Ковальчук.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский подчеркнул, что его организация в предвкушении этого знаменательного события, которое, без сомнения, станет очень ярким и запоминающимся. «Где, как не на обновленном стадионе “Динамо” устанавливать рекорды?! Уверен, энергетика, которая была на международном легкоатлетическом матче Балканы-Балтика-Беларусь-Украина будет передана и элитным спортсменам двух континентов, которые являются законодателями мод в мировой легкой атлетике. Наша федерация долго шла к этому событию, давно заявляла о своих намерениях организовать этот матч. Сегодня появилась конкретика закрепленная подписями самых высоких должностных лиц Беларуси и Европейской ассоциации легкой атлетики. Детали обсуждены и согласованы с США. Американцы вносили свои коррективы в контракт, в этом была пауза. Мы пришли к согласию и уже сегодня начинаем обратный отсчет до даты проведения матча. Это будет приятная работа, которая, уверен, поспособствует развитию европейской легкой атлетики и США, верим в то, что белорусские спортсмены также выступят в составе сборной Европы на турнире», — рассказал Вадим Девятовский.