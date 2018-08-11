Белорус Максим Недосеков завоевал серебряную медаль в прыжках в высоту на ЧЕ в Берлине

Белорус превзошел свое лучшее достижение в сезоне (2 м 32 см) на один сантиметр — 2 м 33 см. Опередить Максима Недосекова смог лишь Матеуш Пржибилко, представляющий Германию — 2 м 35 см. Бронзовую награду в Берлине завоевал Илья Иванюк из России — 2 м 31 см.

Во время выступления в секторе Максим Недосеков дважды не взял 2 м 28 см, а в последней попытке перенес планку на 2 м 31см, взяв эту высоту, он продолжил борьбу за награды. Преодолев 2 м 33 см и грантировав себе награду, он дважды не взял 2 м 35 см, после чего вновь пошел на риск и в заключительной попытке не смог справиться с планкой на высоте 2 м 37 см.