Сборная России сохранила лидерство после 9-го медального дня ЧЕ по летним видам спорта

В субботу сборная России выиграла три медали — два золота и бронзу. Мужская сборная России по спортивной гимнастике, за которую выступали Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский и Николай Куксенков, завоевала золото в командном многоборье. Ярослава Бондаренко выиграла бронзу в турнире по велоспорту- BMX.

Также золото завоевали Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина, победившие в прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте.

Кроме того, бронзу на чемпионате Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км завоевал Василий Мизинов. Третьим в соревнованиях по прыжкам в высоту стал Илья Иванюк. Однако российские спортсмены из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выступают на турнире в нейтральном статусе, а их медали не идут в зачет объединенного чемпионата Европы.

Второе место в медальном зачете занимают британские спортсмены, в активе которых 66 наград (22−25−19), на третьей строчке с 37 медалями расположились голландцы (14−11−12).

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершится 12 августа.