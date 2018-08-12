Мария Ласицкене о золоте чемпионата Европы и отношении к выступлению в нейтральном статусе

Источник: РИА "Новости"

Победа на летнем чемпионате Европы для неоднократной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене стала первой в ее карьере. О том, почему она не сразу начала радоваться этому успеху, о нежелании смириться с выступлениями в нейтральном статусе и о внимании к системе антидопингового контроля спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

— В спорте есть популярная поговорка: «Результат забудется, а медаль останется». Сейчас вы рады победе на чемпионате Европы?

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— Да, сразу после победы я не испытывала удовлетворения. Но на следующий ко мне пришло осознание того, что нужно радоваться этому успеху, нужно быть благодарной судьбе за то, что мне представилась возможность выиграть золото чемпионата Европы — ту медаль, которой у меня еще не было. Все-таки это был главный старт сезона, к которому мы готовились, и сегодня на мне будет висеть золотая медаль.

Так что все хорошо, а вчера это были мои первые эмоции. Тоже настоящие и правдивые. Потому что настрой был на другой результат, другой регламент. Все это немного меня сбило с толку, но я все равно доборолась до золота.

Настроение стало улучшаться уже вечером после разговора с тренером, который сказал, что все здорово, все хорошо. В неблагоприятных условиях я все равно достигла цели. Сегодня радуемся. А завтра идем на тренировку и готовимся к следующим стартам.

— Вы были возмущены внезапными изменениями в регламенте соревнований. В чем суть?

— Регламент был изменен после квалификации, просто мы по какой-то причине не были поставлены об этом в известность. Мы шли с другим настроем на соревнования и строили тактику, основываясь на старом регламенте. Сейчас нет смысла особо переживать о всем этом, новый регламент стал очередным препятствием, который мы успешно преодолели.

Но во время соревнований меня очень бесило, что теперь по новому регламенту подъем высот стал очень маленьким. Два сантиметра — это очень мало. Нам пришлось тратить большее количество сил, чтоб подобраться к высокому результату. Если бы организаторы хотели, чтобы зрители увидели высокие прыжки, то им не стоило менять правила.

Да, теоретически я имела возможность пропускать высоты. Но я эмоционально не тот спортсмен, который может спокойно пропускать. Не могу позволить себе так рисковать, когда идет борьба за медаль.

— Притупилось ли у вас чувство некоторой «неполноценности» от выступления в нейтральном статусе?

— Нет. В Берлине мне пришлось эмоционально тяжелей, чем на предыдущих мировых первенствах в Лондоне и Бирмингеме. Это чувство здесь, наоборот, обострилось. В Берлине мне было тяжелее принять то, что мне не дадут возможность выступить под флагом своей страны и пробежать с ним круг почета.

Было грустно, когда девочки-призеры побежали со своими флагами, а я оказалась как бы не причем. Для меня это стало последним ударом, я распсиховалась. И до конца не поняла, что это был чемпионат Европы, для меня он стал похож на обычный коммерческий старт.

К нейтральному статусу невозможно привыкнуть. От сезона к сезону это все больше раздражает, все труднее находить эмоции для борьбы. И я рассчитываю, что уже в 2019 году на чемпионате мира в Катаре я выступлю под российским флагом.

— На каких стартах в этом сезоне Вам больше всего понравилось выступать?

Мне очень понравился этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне, когда получилась очень захватывающая борьба с итальянкой, которая всех поразила своими прыжками. После двух метров от нее можно было ждать чего угодно. И я должна была тоже там выложиться. Все это было очень классно соревноваться на больших высотах.

— Вы еще где-то будете стартовать в этом году?

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— Меня ждет еще несколько коммерческих стартов (Гетеборг — 18 августа, Падуя — 2 сентября), финал «Бриллиантовой лиги» в конце августа и сентябрьский Континентальный кубок.

— В следующем зимнем сезоне Вы будете также активны?

— Предполагается, что ближайшая зима будет также насыщена стартами. Опыт показывает, что такая частота дает результат.

— Поделитесь Вашими впечатлениями от Берлина, при штурме которого весной 1945 года погибло очень много советских солдат и оборонявших его немцев?

— Мы с мужем в один из дней гуляли по городу и дошли до Берлинской стены. Я чувствую в себе всю эту душевную боль за те страдания, которые пришлось пережить людям. В прошлом веке здесь происходило страшное.

Надо отдать должное немцам, что они не забыли, кто освободил их от нацизма, они очень бережно относятся к памятникам нашим погибшим солдатам. Они не забыли черные страницы своей истории и делают все, чтоб этот ужас больше никогда не повторился. Большое спасибо нашим дедам и прадедам, которые принесли мир на землю. Я испытываю огромную гордость за свою родину.

— Что вы скажете про ситуацию с Данилом Лысенко, которого отстранили от стартов за три пропуска допинг-проб?

— Я могу рассказать только про свои взаимоотношения с системой антидопингового контроля АДАМС. Я всегда проверяю звонки в дверях, работают ли они, чтобы допинг-офицеры могли ко мне попасть. Я постоянно смотрю свою страницу в этой системе, все ли там заполнено правильно. Я, ложась спать, знаю, что завтра с утра ко мне могут прийти допинг-офицеры.

Если меня ждет какой-то зарубежный старт, то я за неделю должна узнать у своего менеджера адрес своей гостиницы. Я должна занести в АДАМС информацию, исходя из того, когда я улетаю и прилетаю. Я живу с АДАМС.

Я очень хорошо отношусь к Данилу. Но к заполнению АДАМС нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью. И я знаю, что другие спортсмены тоже очень внимательны в этом отношении. Может быть, Лысенко еще очень молод, но для меня все произошедшее — загадка.

Если ты хочешь стать чемпионом мира, Европы, Олимпийских игр, то должен тщательно подходить к АДАМС. А если ты к этому относишься халатно, то подставляешь не только себя. Из-за твоей безалаберности страдает тренер, который не спит ночами. Страдает команда, страдают болельщики, страдает страна.