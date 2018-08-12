Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне по легкой атлетике. Победа в буквальном смысле далась потом и кровью

Ольга — настоящий боец. После 10 км у спортсменки открылось носовое кровотечение. Но девушка не сдалась — шла дальше. Медики пытались помочь прямо во время соревнований. Подбегали, давали спортсменке салфетки и воду, но справиться с кровотечением все не получалось. Кровь перестала идти только через 7 км. А дальше — Ольга победила. Ура, поздравляем!