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6Кого взять «Локомотиву»? Все потенциальные новички
10«Уфа» одержала первую в своей истории победу в еврокубках
13:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне по легкой атлетике. Победа в буквальном смысле далась потом и кровью

Белоруска взяла золото в Берлине.

Источник: Комсомольская правда

Отличная новость: 29-летняя легкоатлетка Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне, пройдя 40-километровую дистанцию за 2 часа 26 минут и 22 секунды.

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Ольга — настоящий боец. После 10 км у спортсменки открылось носовое кровотечение. Но девушка не сдалась — шла дальше. Медики пытались помочь прямо во время соревнований. Подбегали, давали спортсменке салфетки и воду, но справиться с кровотечением все не получалось. Кровь перестала идти только через 7 км. А дальше — Ольга победила. Ура, поздравляем!

Серебро — у француженки Клеменс Кальвин, которая уступила белоруске всего 6 секунд. Бронзовую медаль домой увезет чешская спортсменка Ева Врабкова-Нивлтова. Ее результат — 2 часа 26 минут и 31 сек.

Немного до чемпионского пьедестала не дотянули Марина Доманцевич, занявшая 4-е место с результатом — 2.27.44 и Анастасия Иванова — 2.27.49, передает interfax.by.

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