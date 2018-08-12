Бегунья истекла кровью и выиграла марафон на чемпионате Европы

Бегунья истекла кровью и выиграла марафон на чемпионате Европы

Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала первой в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, несмотря на кровотечение. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».