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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Бегунья истекла кровью и выиграла марафон на чемпионате Европы

Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала первой в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, несмотря на кровотечение. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: AP 2018

Мазуренок преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды. Спустя полчаса после начала забега, у 29-летней спортсменка началось носовое кровотечение. Ей потребовалось воспользоваться влажным полотенцем.

Второе место заняла француженка Клеменс Кальвин, уступив Мазуренок всего шесть секунд. Третье место досталось чешской спортсменке Еве Врабцовой-Нывальтовой.

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 9 по 12 августа.

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