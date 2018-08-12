Бегунья истекла кровью и выиграла марафон на чемпионате Европы
Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала первой в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, несмотря на кровотечение. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала первой в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, несмотря на кровотечение. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Мазуренок преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды. Спустя полчаса после начала забега, у 29-летней спортсменка началось носовое кровотечение. Ей потребовалось воспользоваться влажным полотенцем.
Второе место заняла француженка Клеменс Кальвин, уступив Мазуренок всего шесть секунд. Третье место досталось чешской спортсменке Еве
Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 9 по 12 августа.