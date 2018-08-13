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11:28 (мск), источник: ТАСС

Российские легкоатлеты за время проведения ЧЕ-2018 сдали 21 допинг-тест

БЕРЛИН, 13 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, выступавшие в Берлине в нейтральном статусе, за время проведения чемпионата Европы были протестированы на допинг 21 раз. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

Чемпионат Европы в Берлине проходил с 6 по 12 августа, в нем принимали участие 29 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус (ANA).

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Российские легкоатлеты выиграли одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.

«За время проведения чемпионата Европы наших спортсменов протестировали 21 раз, — отметила Иконникова. — Это были обычные пробы крови, пробы крови на паспорт, пробы мочи. Доходило до смешного: один из инспекторов допинг- контроля буквально позавчера с юмором отметил, увидев меня, сколько же раз в день вы ходите со спортсменами на допинг- контроль? Действительно, нас тестировали много — и в гостинице, и на стадионе».

«Если говорить о специфике работы здесь, то отмечу, что и спортсмены, и я впервые столкнулись в Берлине с новой системой оформления документов, что вызвало у спортсменов некоторое недоумение, — продолжила собеседница ТАСС. — Спортсмену здесь не выдается копия протокола допинг- контроля, не посылается копия протокола на электронную почту. Вместо этого все заносится в базу данных на планшетах инспекторов, а спортсмену выдается документ, похожий на чек, с QR-кодом. Спортсмен должен отсканировать этот код и скачать себе информацию о процедуре спустя несколько дней, поскольку эти данные не загружаются моментально».

Иконникова отметила, что в начале турнира присутствовали некоторые сложности в организации допинг- тестирования спортсменов, но затем все стало в порядке. «Некоторые наши спортсмены не знают английского. Другие, сталкиваясь с кардинально новой системой оформления документов, теряются, кто-то пребывает в эйфории или расстройстве, кто-то прилетел без тренера. А некоторые пока слабо разбираются в деталях процедуры допинг-контроля, в таких ситуациях я и прихожу им на помощь по мере сил», — подчеркнула собеседница агентства.

«Самый смешной случай? Не буду называть фамилию, но один наш спортсмен забыл свой адрес проживания, долго вспоминали, пришлось звонить ему домой и просить помощи близких», — рассказала Иконникова.

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