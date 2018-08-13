Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин0
Зенит1
Футбол. Премьер-лига
17:30
Уфа0
Краснодар1
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо К
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
14.08
БАТЭ
Карабах
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак М
ПАОК
Футбол. Еврокубки
14.08
Фенербахче
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
21:26 (мск), источник: БЕЛТА

Чемпионка Европы Ольга Мазуренок примет участие в Минском полумарафоне-2018

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Мазуренок примет участие в Минском полумарафоне 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Источник: Reuters

Обладательница золотой награды в марафоне на завершившемся чемпионате Европы в Берлине, где она победила несмотря на проблемы со здоровьем, выйдет на старт одного из самых масштабных спортивно-массовых мероприятий в Минске 9 сентября. Один из партнеров федерации дополнительно выделит $5 тыс. для спортсменки, если Ольга Мазуренок станет трехкратной чемпионкой полумарафона на 21,1 км.

Белорусская федерация легкой атлетики приглашает всех любителей бега, любителей спорта прийти на Минский полумарафон-2018 и поддержать Ольгу Мазуренок. «Всем участникам забега очень нужна поддержка зрителей, и мы рассчитываем, что в этом году их будет еще больше», — отметили в БФЛА.

В этом году Минский полумарафон пройдет в четвертый раз. 9 сентября старт главной дистанции полумарафона (21,1 км) будет дан в 9.00. Забеги на дистанциях 5,5 км и 10 км начнутся в 12.00. Соревнования имеют бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации. По традиции, беговой маршрут проложен по самому центру белорусской столицы, участники соревнований смогут увидеть красивейшие места города.

 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
У шоу Ревизорро новая ведущая
«Краснодар» нанес «Уфе» первое поражение в чемпионате России
«Сильный специалист»: что говорят о Леониде Слуцком в Голландии
ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов
Экс-подрядчики стадиона «Зенита» требуют почти 5 млрд рублей
Полузащитник «Ливерпуля» заинтересован в переходе в ЦСКА
Фетисов назвал абсурдом исключение хоккея из программы Олимпиад
ХК ЦСКА расторг контракт с бронзовым призером чемпионата мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь