Чемпионка Европы Ольга Мазуренок примет участие в Минском полумарафоне-2018
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Мазуренок примет участие в Минском полумарафоне 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Мазуренок примет участие в Минском полумарафоне 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Обладательница золотой награды в марафоне на завершившемся чемпионате Европы в Берлине, где она победила несмотря на проблемы со здоровьем, выйдет на старт одного из самых масштабных
Белорусская федерация легкой атлетики приглашает всех любителей бега, любителей спорта прийти на Минский полумарафон-2018 и поддержать Ольгу Мазуренок. «Всем участникам забега очень нужна поддержка зрителей, и мы рассчитываем, что в этом году их будет еще больше», — отметили в БФЛА.
В этом году Минский полумарафон пройдет в четвертый раз. 9 сентября старт главной дистанции полумарафона (21,1 км) будет дан в 9.00. Забеги на дистанциях 5,5 км и 10 км начнутся в 12.00. Соревнования имеют бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации. По традиции, беговой маршрут проложен по самому центру белорусской столицы, участники соревнований смогут увидеть красивейшие места города.