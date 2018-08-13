Чемпионка Европы Ольга Мазуренок примет участие в Минском полумарафоне-2018

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Обладательница золотой награды в марафоне на завершившемся чемпионате Европы в Берлине, где она победила несмотря на проблемы со здоровьем, выйдет на старт одного из самых масштабных спортивно-массовых мероприятий в Минске 9 сентября. Один из партнеров федерации дополнительно выделит $5 тыс. для спортсменки, если Ольга Мазуренок станет трехкратной чемпионкой полумарафона на 21,1 км.

Белорусская федерация легкой атлетики приглашает всех любителей бега, любителей спорта прийти на Минский полумарафон-2018 и поддержать Ольгу Мазуренок. «Всем участникам забега очень нужна поддержка зрителей, и мы рассчитываем, что в этом году их будет еще больше», — отметили в БФЛА.